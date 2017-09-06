Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 13:09:22
- Небензя: единственным путём преодоления кризиса на Украине являются Минские соглашения далее »
- 13:07:41
- Приднестровье просит статус наблюдателя при ООН далее »
- 13:06:08
- Договор о Таможенном кодексе ЕврАзЭС представлен президенту России далее »
- 11:36:14
- Молдова продолжает продвигать в ООН тему вывода российских войск далее »
- 11:21:29
- Януковичу предъявлено обвинение в конституционном перевороте далее »
- 18:18:21
- Константин Затулин провёл очередную встречу с сочинцами далее »
- 14:34:46
- Премьер Литвы окончательно "похоронил" соглашение стран Балтии по СПГ далее »
- 13:03:40
- Украина получила от Грузии официальный запрос на экстрадицию Саакашвили далее »
- 13:01:37
- Додон запретил молдавским военным участвовать в международных учениях в Украине далее »
- 12:23:47
- Казахстан выражает серьезную озабоченность положением мусульман в Мьянме далее »
-
Константин Затулин провел очередную встречу с сочинцами далее »
-
Эта страшная Россия. Право голоса далее »
-
Во всех образовательных учреждениях прозвенел первый звонок далее »
-
В Сочинском госуниверситете будут учиться студенты из 47 регионов России и 15 стран мира далее »
-
Свобода слова по-украински. Время покажет. Выпуск от 31.08.2017 далее »
-
60 минут по горячим следам от 30.08.2017 далее »
-
Игорь Шишкин: Трамп пытается стравить Польшу с Германией далее »
Детали
Договор о Таможенном кодексе ЕврАзЭС представлен президенту России
|06.09.2017 13:06:08
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о представлении президенту России для внесения на ратификацию Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, сообщает сайт правительства РФ.
"Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанный в г. Москве 11 апреля 2017 г.", - говорится в тексте постановления.
Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза подписан в Москве 11 апреля 2017 года. Постановлением правительства от 13 декабря 2016 года №1344 президенту России было представлено предложение о подписании Договора.
"Предусматривается существенное изменение порядка регулирования в сфере таможенного дела, в частности, правил выпуска товаров, условий наделения лиц правом выступать в качестве декларантов, таможенных представителей, уполномоченных экономических операторов, правил применения таможенных пошлин, налогов в зависимости от таможенных процедур, а также расширение сферы применения электронного декларирования, дальнейшее смещение акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров", - говорится в сообщении.
Членами Евразийского экономического союза являются Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.