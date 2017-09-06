Договор о Таможенном кодексе ЕврАзЭС представлен президенту России

06.09.2017 13:06:08

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о представлении президенту России для внесения на ратификацию Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, сообщает сайт правительства РФ.

"Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанный в г. Москве 11 апреля 2017 г.", - говорится в тексте постановления.

Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза подписан в Москве 11 апреля 2017 года. Постановлением правительства от 13 декабря 2016 года №1344 президенту России было представлено предложение о подписании Договора.

"Предусматривается существенное изменение порядка регулирования в сфере таможенного дела, в частности, правил выпуска товаров, условий наделения лиц правом выступать в качестве декларантов, таможенных представителей, уполномоченных экономических операторов, правил применения таможенных пошлин, налогов в зависимости от таможенных процедур, а также расширение сферы применения электронного декларирования, дальнейшее смещение акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров", - говорится в сообщении.

Членами Евразийского экономического союза являются Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

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