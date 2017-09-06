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Детали
Миграционная программа с этническим оттенком
|06.09.2017 12:49:39
Миграционные процессы для Казахстана являются довольно острой и не особо приятной темой. Не секрет, что в 1990-е годы счёт уезжающих шёл буквально на миллионы и восстановить численные потери, вызванные той миграцией, власти смогли лишь к 2011 г. с помощью программы переселения оралманов и высокой рождаемости. Но отток населения из республики хоть и ослаб по сравнению с 1990 годами прошлого века, но отнюдь не прекратился и даже вновь набирает силу.
Так, по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, в 2016 г. из страны выбыли почти 35 тыс. человек. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 16,4%. Миграция эта носит отчётливо выраженный этнический оттенок: больше всего людей уезжают в Россию – 28 677 человек в 2016 г., и больше всего из уезжающих именно этнических русских (23 589 человек). А всего за прошедшие 19 лет (с 1997 по 2015 г.) сальдо миграции между Казахстаном и Россией составило один миллион человек в пользу последней.
Очевидно, что эти процессы не остаются без внимания казахстанских властей, подтверждением чего стало недавнее выступление вице-министра труда и социальной защиты населения Биржана Нурымбетова. «Есть в стране, тем более в северных регионах, вопросы с демографической ситуацией. Мы проводили большой анализ. Если тенденции будут сохраняться, то в ближайшие пять лет, а именно к 2022 году, в этих четырех областях численность экономически активного населения уменьшится на 167 тысяч человек», – сообщил Б. Нурымбетов.
Поясним, что, по официальным данным, сегодня 55% населения сосредоточено в пяти областях – Южно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Алматинской. При этом именно в этих регионах наблюдается нехватка рабочих мест. На севере ситуация прямо противоположная. В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях численность населения неуклонно сокращается, а на местных предприятиях и в крестьянских хозяйствах не хватает работников.
Изменить эту ситуацию призван финансируемый вот уже второй год подряд министерством труда и социальной защиты проект переселения жителей южных областей в трудодефицитные северные. Агитировать южан к переселению власти начали ещё в 2015 г., но на тот момент переселенцам даже не выплачивались гарантированные подъёмные: к примеру, несколько смельчаков, решивших перевезти свои семьи в Северо-Казахстанскую область, сделали это, просто поверив обещаниям будущих работодателей и сельских акиматов. А вот в прошлом году их примеру последовали уже 134 семьи, но к этому времени дар убеждения принимающей стороны не был единственным стимулом для переезда: программу начал финансировать республиканский бюджет. На каждого члена семьи переселенцам было выплачено по 35 МРП (один МРП в Казахстане равен 2269 тенге – около 450 рублей. – И.Н.), а главам семей – по 50 МРП.
Но если в прошлом году к участию в программе приглашались все желающие, то в текущем потенциальных участников приглашают уже на конкретные вакансии. К примеру, в той же Северо-Казахстанской области для участников программы выделено 790 рабочих мест. Больше всего требуется учителей и медработников, помимо них в списке вакансий – агрономы, механизаторы, зоотехники и т.д. Обладать нужной профессией должен хотя бы один член семьи, остальные трудоустраиваются самостоятельно, часто выбирая работу на земле, которую местные власти предоставляют свободно – можно взять участок под огород, а можно целое поле – под выращивание овощей и иных агрокультур.
Помимо подъёмных переселенцам в течение одного года возмещаются расходы на аренду жилья: одинокий переселенец, переезжающий в город, получит 20 МРП в месяц, семья из двух-четырёх человек получит 25 МРП, а семья, в которой пять человек и более, будет получать по 30 МРП в месяц. Для переселенцев, переезжающих в сельскую местность, расценки несколько ниже: те же категории участников получат по 15, 18 и 21 МРП соответственно.
В среднем, если суммировать подъёмные и расходы на аренду, то семья из четырёх человек, переезжающая в сельскую местность, может получить в год около 800 тыс. тенге (160 тыс. рублей. – И.Н.). Причём эту сумму можно получить единовременно, к примеру для покупки жилья, которое, по заверениям местных властей, находится в пределах этой ценовой категории.
По сообщению вице-министра Б. Нурымбетова, в ближайшие пять лет из Жамбылской, Южно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской и Мангистауской областей планируется переселить в Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Костанайскую и Павлодарскую области аж 59 тысяч семей. Цифра весьма оптимистичная: если брать за средний показатель семью из четырёх человек, то переехать должно будет 236 тыс. человек, что в теории перекроет убыль населения и даже обеспечит небольшой прирост.
Но региональные квоты, выделяемые министерством труда и соцзащиты, гораздо скромнее озвученных планов. Так, Северо-Казахстанская область в этом году получила финансирование на принятие 110 семей, Восточно-Казахстанская – 98, Павлодарская – 50, а Костанайская – всего 30. На переселение этих 288 семей из республиканского бюджета выделено 710 млн. тенге (142 млн. рублей).
Стоит заметить, что, несмотря на относительно скромное финансовое стимулирование, условия у программы довольно либеральные: если переселенцы не смогут устроиться на новом месте, то у них есть возможность в любое время вернуться обратно, по истечении одного года они уже не обязаны возвращать полученные от государства деньги, а если одному из членов семьи не подойдёт климат, то при наличии соответствующей справки от врача семья может вернуться и раньше.
Вероятно, данные условия были прописаны с учётом опыта предыдущих лет, в течение которых показатели переселения южан на север были, мягко говоря, довольно скромными. Так, по данным социолога Серика Джаксылыкова, с 1999 по 2015 г. в Костанайскую область перебралось только 0,7% южан, в Северо-Казахстанскую и Павлодарскую – по 1%. Не решила проблему и программа репатриации оралманов – в Северо-Казахстанскую и Павлодарскую области, например, приехали всего по 2% казахов-репатриантов.
Образовательная программа «Серпiн-2050», в рамках которой выпускникам школ из южных регионов предоставляются места в «северных» вузах, тоже пока не дала заметных результатов. Социолог Серик Бейсембаев, выступая в дискуссионном клубе «Paper Lab» в марте этого года, сообщил, в частности, что молодёжь из Шымкента, Кызылорды и других южных городов после завершения учёбы на «севере» практически в полном составе возвращается обратно домой, на юг.
Местные эксперты подвергают вышеперечисленные программы жёсткой критике за их малую эффективность, но немаловажным аспектом в этой критике является её контекст. Так, часть экспертов вполне открыто заявляет, что суть усилий властей – не в экономической составляющей, а в стремлении изменить этнический баланс регионов вселения в пользу титульного этноса.
«В риторике властей прослеживается мощный идеологический посыл о необходимости «казахизации» севера, где по-прежнему титульная этническая группа составляет меньшинство, особенно в городской местности, – заявляет С. Бейсембаев. – Есть ожидание, что с помощью программы переселения удастся нивелировать существующую этническую диспропорцию между югом и севером, тем самым предупредить возможные политические и геополитические риски».
Другой социолог С. Джаксылыков также сетует: «Если проект репатриации этнических казахов в начале 90-х можно признать успешно выполненным, то нынешняя госполитика по этому вопросу вызывает множество вопросов. По данным последней переписи населения РК в 2009 году, в Петропавловске доля этнических казахов составляет неполные 28 процентов, в Лисаковске – неполные 25, в Усть-Каменогорске – 40 процентов. В начале 90-х показатели были намного меньше, но даже спустя 25 лет казахи продолжают оставаться в количественном меньшинстве».
Вопреки стараниям некоторых казахстанских СМИ и общественных активистов, активно раздувающим тему угрозы мифического «русского сепаратизма», единственной формой протеста русского населения Казахстана было и остаётся «голосование ногами», что подтверждают неумолимые цифры статистики. Так, по данным сайта ranking.kz, темп выбывания русского населения в текущем году достиг максимума за последние пять лет, побив антирекорд 2012 г.
Примечательно, что казахстанские эксперты и аналитики, комментируя эмиграцию русского населения, в большинстве случаев отрицают присутствие языкового или национального вопросов среди факторов, побуждающих русских к отъезду. Говорится только о социально-экономических причинах и… наличии российской программы переселения соотечественников.
Как бы то ни было, сам факт того, что казахстанские власти, стимулируя переселение в трудодефицитные регионы, не пытаются приостановить темпы эмиграции местного населения из этих регионов, позволяет предположить, что с большой долей вероятности существующие тенденции в миграционных процессах сохранятся в стране и в ближайшем будущем.
И независимо от того, окажутся ли эффективными программы переселения «юга» Казахстана на «север», можно с уверенностью сказать, что этнический баланс трудодефицитных регионов в любом случае продолжит неумолимо меняться в сторону сокращения нетитульного населения, что будет влиять как на общественные, так и на экономические процессы в стране.
Илья Намовир
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