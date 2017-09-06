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Детали

Константин Затулин провел очередную встречу с сочинцами


05.09.2017 Источник: Макс Портал (Сочи)

Приемная депутата Госдумы Константина Затулина. В повестке дня - 14 вопросов. К своему депутату сочинцы приходят с разными просьбами. Эдуарда Языджана волнует, к примеру, имущественный. Его племянница - многодетная мать - не в силах потянуть аренду земельного участка, на котором стоит ее жилье. 120 тысяч рублей в год - сумма просто неподъемная. Впрочем, ее можно снизить в разы, если устранить ошибки в договоре аренды и правильно обозначить зонирование участка.

ЭДУАРД ЯЗЫДЖАН
Константин Федорович хорошо понимает эти вопросы. Я надеюсь, что если помощники сделают еще раз запрос в администрацию, то вопрос решится положительно.

Поиском возможных путей решения займутся помощники депутата. А проблему следующих посетителей Константин Затулин постарался урегулировать здесь и сечас. Речь о работниках ЗАО "Бамстройпуть". Организация, которая когда-то привезла их на работу в город, долгое время предоставляла им жилье в Дагомысе, в итоге обанкротилась, и ее имущество досталось другому собственнику. Люди оказались на грани выселения.

"Организация ведь висит не в безвоздушном пространстве. Она здесь работает, значит в чем-то заинтересована. Надо ее заставить, чтобы она имела в виду какие-то обязательства, не трогала вас какое-то время.

Депутат сделал несколько звонков, в том числе, главе Лазаревского района. Цель - выйти на организацию, которая грозит выселить людей, и постараться предотвратить такое развитие событий.
Но не только решением частных вопросов занимается Константин Затулин. На повестке дня депутата Госдумы от Сочинского округа – немало проблем общегородского и регионального значения.

КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
Кроме вопросов бытовых, житейских есть вопросы более серьезные, связанные с развитием города. И, конечно, эти вопросы в поле зрения. Они, как правило, не обсуждаются на приемах. Но иногда они становятся следствием вопросов, которые были подняты здесь.

Вопросы о предпринимательстве, фермерстве, арендной плате - в числе прочих. Всего за год работы на посту депутату Государственной думы Константин Затулин получил более тысячи заявлений от граждан. Какие-то из обозначенных проблем – решены, какие-то – в процессе. Но, в любом случае, Константин Затулин уверяет, что ни одно заявление не останется без ответа.

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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