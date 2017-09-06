Киевский режим: когда цинизм и подлость выдаются за милосердие

06.09.2017 11:39:41

2 сентября интернет-представительство украинского президента сообщило: «Президент по просьбе руководителей церквей и Героев Украины подписал Закон “Про амнистию в 2016 году”».

Не будем вдаваться в перипетии принятия закона и перечня тех преступлений в зоне АТО, за которые конкретные люди получили не более 10 лет лишения свободы. О «низкопробном законодательстве» Украины написано много. Этот закон принимался в июле прошлого года (226 голосов с шестой попытки), затем дорабатывался с учетом замечаний Порошенко. И только в декабре Верховная рада таки его одобрила. Ничему не научил власть и «закон Савченко».

И вот президенту понадобилось 9 месяцев, чтобы к нему обратились «Герои Украины и руководители церквей» с просьбой пойти навстречу общественности и подписать закон об амнистии, не обращая внимания на сроки, определенные законодательством Украины.

Порошенко пошел по иезуитскому пути.

Он подписал закон в присутствии якобы просивших об этом предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и Михаила Денисенко (Денисенко уж двадцать лет после анафемы навязывается обществу как «Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всея Руси-Украини Филарет»), а также «Героя Украины майора Вооружённых Сил Игоря Герасименко».

Во-первых, это характеризует нынешнюю власть на Украине, которая ищет пути сокрытия своих же преступлений, совершенных против жителей Донбасса в ходе антинародной террористической операции, начатой в апреле 2014 года.

Во-вторых, киевский режим пытается оправдать преступления, совершенные в Донбассе военнослужащими силовых структур и националистических батальонов. Мол, не было опыта. Порошенко даёт слово атошнику Игорю Герасименко, который отметил, что «очень много участников АТО ждут подписание этого закона».

Интернет-представительство украинского президента цитирует слова майора Герасименко: «Наша армия к началу войны на Донбассе не имела такого опыта [опыта ведения войны против своего народа? – М.З.], который мы имеем сейчас. Но чтобы приобрести этот опыт, нужно время. Есть и ошибки. А когда ты работаешь в стрессовой ситуации, никто от ошибок не застрахован. Поэтому освобождение определенной категории лиц, которые совершили не тяжкие преступления, будет для нас поддержкой государства и придаст нам уверенности. Это станет для нас и воспитательной мерой, поскольку государство не забыло людей, помогает им и не оставляет людей со своими проблемами один на один».

Даже в этой небольшой цитате майор многое сказал, а пресс-служба президента донесла до жителей Украины. Война названа войной. Преступления совершили многие - «очень многие» ждут амнистии. Война для военнослужащих Украины стала «работой». И военные будут «работать», только, как говорит майор, «не оставляйте людей», освобождайте от ответственности за совершенные преступления, это «придаст нам уверенности».

В-третьих, Порошенко и не думает прекращать войну, хотя в его власти отдать приказ вывести войска из т. н. зоны АТО, выполнять минские соглашения. Вместо этого он подпитывает психоз войны. Более того, в Киеве принимаются решения о повышении выплат до 10 тысяч грн. в месяц военнослужащим, которые «выполняют задания на первой линии обороны», и до 4,5 тысяч грн. «на второй линии». Кто наступает-то?

И был прав, очевидно, приглашенный на встречу с президентом майор, когда употребил слово «работа». Они «работают», а власть считает, что они «держат оборону». Деньги за кровь. Свою и чужую.

При этом Порошенко сочится радостью оттого, что за время антиконституционной силовой операции против жителей Донбасса «были построены Вооруженные силы, которыми гордится не только Украина, но и весь мир», что должно, по его словам, «придать уверенности».

Правда, в 2017 году поток контрактников в ВСУ в три раза меньше, чем в 2016-м. Но они идут воевать [работать] за деньги. Порошенко, Турчинов, Парубий, Гройсман пичкают их «патриотическими» гривнами, Мэттис, Волкер – долларами.

Желающих «работать» по контракту набралось, если верить Порошенко, уже 120 тысяч. Как тут не услышать «не оставляйте людей»? А если люди «оставят» Порошенко? В то же время хочется спросить у людей, нанимающихся на «работу» в зоне т. н. АТО, знают ли они, что с прокурорским расследованием иловайского котла ознакомились всего пять депутатов Верховной рады?

В-четвертых, Порошенко, подписывая закон об амнистии в таком окружении, сделал очередной шаг в нагнетании межрелигиозной вражды в обществе.

Он знает, что именно УПЦ Московского патриархата является самой открытой сторонницей мира на земле Украины. Он знает, что во всей Русской православной церкви совершаются молитвы за мир на Украине. Он знает о поражающих своей массовостью крестных ходах с молитвой о мире, которые из года в год проводит УПЦ.

Трудно сосчитать, сколько было обращений к Порошенко, как президенту, с призывом «положить конец разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни в нашей многострадальной стране». Папа Франциск называет войну в Донбассе «братоубийственным насилием, позорящим Украину». Патриарх Варфоломей призывает закончить «братоубийственную войну» на Украине и указывает украинским журналистам, что надо перестать лгать.

Однако Порошенко, видимо, решил воспользоваться авторитетом УПЦ, чтобы её священнослужители поступали так, как поступают «священники» «киевского патриархата», ратующие за «победу» в войне с «российским агрессором». В Донбассе в войсках, привлекаемых к «обороне на первой и второй линиях», «киевский патриархат» содержит на постоянной основе 200 клириков своей организации, обеспечивая их материально, осуществляя ротацию. Сам Денисенко заявлял, что убийство ополченца Донбасса не является грехом, перечеркивая этим одну из десяти заповедей христианства.

Почему же не пригласил Порошенко Шевчука, которого называют отцом и главой УГКЦ, открыто и регулярно призывающего униатов к «походу на Восток»? Только за период т. н. АТО на территории Донбасса, подконтрольной Киеву, униаты открыли 29 храмов. В войсках в зоне боевых действий они содержат более 120 своих священников. При незначительной по сравнению с УПЦ численности этой «глобальной церкви»…

Порошенко пригласил на встречу митрополита Онуфрия, в то время как священникам канонической УПЦ запрещено окормлять военнослужащих, принимающих участие в силовой операции Киева против жителей Донбасса. Причем режим запретил это подло, лицемерно, по-иезуитски. Даже не на уровне документально оформленных официальных решений Кабмина, нищуковского Минкульта или аваковского МВД, о чем говорят некоторые чиновники.

Может, 2 сентября Порошенко и пригласил митрополита Онуфрия для того, чтобы разрешить и призвать? Несмотря на то, что предстоятель УПЦ 24 августа в своём обращении по случаю Дня независимости, произнесённом в Софийском соборе, отметил: «С болью в сердце мы переживаем военный конфликт, который, к сожалению, еще продолжается на востоке нашего государства. В наших храмах постоянно возносится молитва за нашу украинскую власть и людей, и мы верим, что недалек тот час, когда Господь благословит всех нас миром. Украинская Православная Церковь делает все возможное, чтобы смягчить последствия войны. Мы помогаем вынужденным переселенцам, совершаем кропотливую и сложную работу по освобождению наших пленных и по мере своих возможностей поддерживаем людей обездоленных. С особым вниманием мы заботимся о нашем единстве и делаем все, чтобы восток и запад, север и юг жили во взаимном уважении, помня, что мы дети одного князя святого Владимира и граждане одного Украинского Государства».

Подлость и лицемерие по отношению к УПЦ связаны и с тем, что Порошенко фактически поддерживает кампанию по принятию Верховной радой законопроектов (№№ 4128, 4511 и 5309), узаконивающих церковное рейдерство и захваты храмов, не осуждает действия Минкульта Украины, в частности его циркуляр от 10.03.2017 «Относительно регистрации уставов религиозных организаций». В связи с этим заметим, что Порошенко и Денисенко оставляют без внимания и обращения патриархов Болгарской православной церкви Неофита и Иерусалимской церкви Феофила III, не говоря об обращениях Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Видимо, Порошенко и киевский режим в целом вскоре почувствуют изменение отношения со стороны патриархов.

Может, Порошенко задумал что-то поменять в кампании по принятию антицерковных законов, если уж пригласил предстоятеля УПЦ?

«Киевский патриархат» уже отработанный материал? А униатов жители центра, юга и востока Украины как не принимали, так и не примут?

Тогда без УПЦ никак не обойтись.

О совести и православной вере Порошенко и говорить не стоит, ведь украинский президент посадил за один стол раскольника Денисенко и предстоятеля УПЦ, у которой филаретовцы при поддержке националистов после февраля 2014 года захватили около 40 храмов. Только за 2014 год в зоне т. н. АТО посланными Киевом в Донбасс войсками были повреждены 72 православных храма, а 10 полностью разрушены. В ходе обстрелов погибли четыре священника УПЦ.

* * *

Как может при этом Порошенко говорить (цитирую по официальному сайту украинского президента), что «Господь на нашей стороне. Я хотел бы поблагодарить вас за молитвы за наших воинов, за наше государство, за то, чтобы на нашу землю пришел мир и наша земля была освобождена от захватчиков»?

Украина действительно нуждается в освобождении от людей, захвативших власть в Киеве, от подлости, лжи, лицемерия. Тогда наступит мир.

Михаил Задорожный

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