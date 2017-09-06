Молдова продолжает продвигать в ООН тему вывода российских войск

06.09.2017 11:36:14

Глава МИД Молдовы представил своему коллеге из Словакии Мирославу Лайчаку «аргументы, которые лежат в основе просьбы Республики Молдова включить в повестку дня 72-й сессии Генассамблеи ООН тему, касающуюся вывода российских вооруженных сил» из Приднестровья.

Их встреча состоялась в рамках Стратегического форума в Бледе, а тема повестки Генассамблеи ООН была поднята в связи с тем, что Лайчак недавно был избран на пост председателя 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Галбур выразил надежду, что включение в повестку Генассамблеи антироссийской инициативы Молдовы позволит «провести на платформе ООН конструктивное рассмотрение вопроса о незаконном пребывании российских войск на территории страны за последние 25 лет». Глава молдавской дипломатии при этом подчеркнул, что Молдова «поддерживает приоритеты избранного председателя и будет эффективно сотрудничать для достижения этих целей».

Напомним, 22 августа постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару сообщил, что Кишинев обратился в ООН с просьбой включить вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья в повестку дня ближайшей сессии Генассамблеи, которая состоится в начале сентября.

Инициативу властей Молдовы осудили в Российской Федерации. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал это решение «недружественным» и обратил внимание, что оно «не будет способствовать мирному процессу, который был давно учрежден в формате „5+2“».

Позднее в МИД РФ был вызван посол Молдовы в России Андрей Негуца. Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков указал послу на провокационность плана Кишинева. Рябков заявил, что такие действия идут вразрез с реалиями присутствия ограниченного российского военного контингента в ПМР.

Приднестровье намерено через Россию также обратиться к ООН. Ранее Президент ПМР Вадим Красносельский сообщил, что министру иностранных дел ПМР Виталию Игнатьеву уже дано поручение подготовить предложения к Российской Федерации как гаранту переговорного процесса, с которыми она бы выступила на площадке ООН.

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.