В Молдове прозвучал ответ Госдепу США

06.09.2017 11:30:02

Если человеку не хватает зарплаты даже на оплату услуг ЖКХ, а на сайте, официально финансируемом за счет внешнеполитического ведомства правительства Румынии, ему сообщают о повышении уровня жизни в Молдове, то он с большой долей вероятности перестанет доверять этому ресурсу.

В молдавских средствах массовой информации появилась копия письма американской организации USAID на имя депутата Демократической партии Сергея Сырбу. Эта общественная организация не только финансируется за счет заокеанских налогоплательщиков, но и фактически является официальной структурой Государственного департамента США. Информацию о ней мы можем найти, в том числе и на сайте внешнеполитического ведомства.

В обращении к демократам представители организации отмечают, что на протяжении многих лет они оказывали Молдова всевозможную поддержку, чтобы сделать государство днестровского региона по-настоящему демократическим и независимым. Однако из-за русскоязычных СМИ и пропаганды в социальных сетях существенных результатов достигнуть так и не удалось.

По мнению наших западных партнеров, действующие власти должны увеличить рейтинги румынских и европейских СМИ, расширить их аудиторию путем привлечения молодежи. Необходимо демократам также создавать информационные поводы, чтобы убедить молдавский народ, в том числе русскоязычный, рассматривать Румынию, Европейский союз и НАТО в качестве предпочтительного варианта для развития Молдовы.

В заключение же своего послания USAID гарантирует всестороннюю и постоянную поддержку.

«К сожалению, время не на вашей стороне, и если вы не в состоянии действовать решительно и в кратчайшие сроки, результат предстоящих выборов может быть непредсказуемым…» - информируют Сырбу представители организации.

Что ж, уважаемые наши западные партнеры! В своем представлении о событиях в молдавском государстве вы полностью дезинформированы румынскими спецслужбами и молдавскими олигархами.

Проблемы развития Молдовы по пути процветающих европейских государств кроются в безграничной коррупции властей, которых вы активно поддерживается, а также в Вашем отношении ко всему днестровскому региону.

Вы хотите превратить нашу страну в плацдарм для противостояния России и Вам абсолютно наплевать на социально-экономическое развитие нашей страны. Организацию USAID абсолютно не интересуют проблемы здравоохранения, занятости населения и образования.

Действительно, на протяжении десятилетий многочисленные авторитетные международные институты в своих обращениях к жителям Молдовы высказывали свою безграничную поддержку. На деле же это превращалось в губительные для экономики кредиты от МВФ и сомнительные контракты с «экспертами» из стран Балтии, оплачивать которые приходилось простым молдаванам.

Вот уже четверть века нам обещают, что сельскохозяйственная продукция с берегов Днестра будет продаваться на всех рынках Старого Света. И в доказательство своих слов в 2014 году вы пошли на «благородный» шаг и заключили с властями Кишинева соглашение о евроассоциации. В итоге же стратегически важный российский рынок оказался закрытым, а на прилавках Парижа и Берлина наши овощи и фрукты так и не попали. И это вполне логично, ведь на протяжении столетий в данной сфере на европейском рынке господствовала продукция из стран Южной Европы. Испанцам, итальянцам и грекам невыгодно уступать свои лидирующие позиции какой-то стране из числа бывших советских республик.

Нельзя не обратить Ваше внимание и на русскоязычные СМИ. Действительно, с каждым годом материалы журналистов, публикующихся на русском языке, пользуются все большим спросом у широких слоев народонаселения. Более того, наши статьи читают и в соседней Украине. И для того, чтобы прийти к этому выводу не нужно оплачивать работу десятков экспертов, обладать знаниями специальных служб или же проводить дорогостоящие социологические опросы – достаточно воспользоваться любой из многочисленных программ, осуществляющих «анализ сайта».

С чем это связано?! Ответ прост и лаконичен. Если человеку не хватает зарплаты даже на оплату услуг ЖКХ, а на сайте, официально финансируемом за счет внешнеполитического ведомства правительства Румынии, ему сообщают о повышении уровня жизни в Молдове, то он с большой долей вероятности перестанет доверять этому ресурсу…

Большинство же русскоязычных СМИ и порталов сообщают информацию, которая в гораздо большей степени соответствует реальности. Так сложилось, что именно на русском языке люди без стеснения пишут о преступлениях правящей партии о безграничной коррупции в правительстве Плахотнюка-Филипа. При том язык Пушкина выбирают представители всех многочисленных национальностей, проживающих на берега Днестра.

В своем обращении к демократам, вы призываете их «создавать информационные поводы, чтобы убедить молдавский народ, в том числе русскоязычный, рассматривать Румынию, Европейский союз и НАТО в качестве предпочтительного варианта для развития Молдовы».

Здесь мы хотели бы немного просветить наших заокеанских друзей. Несмотря на Вашу многолетнюю пропаганду, молдавский народ до сих пор не считает фашиста Антонеску героем-освободителем, да и подчинение Бухаресту вызывает лишь отторжение у превалирующего числа жителей. Не хотят молдаване отдавать свои земли войскам НАТО для размещения зенитно-ракетных комплексов, нацеленных на наших братьев в России. Не получится у Вас и вновь развязать конфликт между двумя берегами Днестра. Никто в Кишиневе, Комрате, Бельцах, Тирасполе и других городах и селах не допустит повторения братоубийственной войны.

В заключение же этого своеобразного ответа представителям государственного департамента США, нельзя не отметить того факта, что в своем послании к демократам наши западные партнеры акцентируют их внимание именно на предстоящих выборах в парламент. А вместе с обещаниями всесторонней помощи, это выглядит как прямое вмешательство во внутриполитические процессы молдавского государства. И подтверждает нашу давнюю мысль, о том, что все мероприятия демпартии, направленные на ограничение вещания русскоязычных средств массовой информации, преследуют лишь одну цель – сохранение действующего экономического и политического влияния на берегах Днестра.

Однако этого никто не допустит: наш президент Игорь Додон наверное сто пятьсот раз для журналистов всех изданий говорил о том, что не допустит принятия закона, ограничивающего деятельность СМИ, ну а мы многонациональный молдавский народ его всячески в этом поддержим!

Александр Медведев, Молдова

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.