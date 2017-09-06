Януковичу предъявлено обвинение в конституционном перевороте

06.09.2017 11:21:29

Генпрокуратура сообщила экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу о подозрении в захвате государственной власти. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Дело касается изменения Конституции в 2010 году.

«Департаментом специальных расследований ГПУ расследуется дело конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства. На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президенту Януковичу и экс-министру юстиции Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер по незаконному, без решения единого органа законодательной власти в Украине – Верховной Рады Украины, изменению действующей Конституции Украины путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования», – написал Луценко.

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