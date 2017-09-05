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Детали
Константин Затулин провёл очередную встречу с сочинцами
|05.09.2017 18:18:21
Прием граждан на курорте он проводит каждый месяц в рамках депутатской региональной недели.
Приёмная депутата Госдумы Константина Затулина. В повестке дня — 14 вопросов. К своему депутату сочинцы приходят с разными просьбами. Эдуарда Языджана волнует, к примеру, имущественный. Его племянница — многодетная мать — не в силах потянуть аренду земельного участка, на котором стоит ее жильё. 120 тысяч рублей в год — сумма просто неподъемная. Впрочем, её можно снизить в разы, если устранить ошибки в договоре аренды и правильно обозначить зонирование участка. Поиском возможных путей решения займутся помощники депутата.
А проблему следующих посетителей Константин Затулин постарался урегулировать здесь и сейчас. Речь о работниках ЗАО «Бамстройпуть». Организация, которая когда-то привезла их на работу в город, долгое время предоставляла им жильё в Дагомысе. В итоге обанкротилась и ее имущество досталось другому собственнику. Люди оказались на грани выселения. Депутат сделал несколько звонков, в том числе, главе Лазаревского района. Цель — выйти на организацию, которая грозит выселить людей и постараться предотвратить такое развитие событий.
Но не только решением частных вопросов занимается Константин Затулин. На повестке дня депутата Госдумы от Сочинского округа – немало проблем общегородского и регионального значения.
Константин Затулин, депутат Государственной Думы России: «Кроме вопросов бытовых, житейских есть вопросы более серьёзные, связанные с развитием города. И, конечно, эти вопросы в поле зрения. Они, как правило, не обсуждаются на приёмах. Но иногда они становятся следствием вопросов, которые были подняты здесь»
Вопросы о предпринимательстве, фермерстве, арендной плате — в числе прочих. Всего за год работы на посту депутату Государственной думы Константин Затулин получил более тысячи заявлений от граждан. Какие-то из обозначенных проблем решены, какие-то в процессе. Но в любом случае, Константин Затулин уверяет, что ни одно заявление не останется без ответа.
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