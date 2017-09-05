Константин Затулин провёл очередную встречу с сочинцами

05.09.2017 18:18:21

При­ем граж­дан на ку­рор­те он про­во­дит каж­дый ме­сяц в рам­ках де­пу­тат­ской ре­ги­ональ­ной не­де­ли.

При­ём­ная де­пу­та­та Гос­ду­мы Кон­стан­ти­на За­ту­ли­на. В по­вес­тке дня — 14 воп­ро­сов. К сво­ему де­пу­та­ту со­чин­цы при­хо­дят с раз­ны­ми прось­ба­ми. Эду­ар­да Языд­жа­на вол­ну­ет, к при­ме­ру, иму­щес­твен­ный. Его пле­мян­ни­ца — мно­го­дет­ная мать — не в си­лах по­тя­нуть арен­ду зе­мель­но­го учас­тка, на ко­то­ром сто­ит ее жильё. 120 ты­сяч руб­лей в год — сум­ма прос­то не­подъ­ем­ная. Впро­чем, её мож­но сни­зить в ра­зы, ес­ли ус­тра­нить ошиб­ки в до­го­во­ре арен­ды и пра­виль­но обоз­на­чить зо­ни­ро­ва­ние учас­тка. По­ис­ком воз­можных пу­тей ре­ше­ния зай­мут­ся по­мощ­ни­ки де­пу­та­та.

А проб­ле­му сле­ду­ющих по­се­ти­те­лей Кон­стан­тин За­ту­лин пос­та­рал­ся уре­гу­ли­ро­вать здесь и сей­час. Речь о ра­бот­ни­ках ЗАО «Бамс­трой­путь». Ор­га­ни­за­ция, ко­то­рая ког­да-то при­вез­ла их на ра­бо­ту в го­род, дол­гое вре­мя пре­дос­тавля­ла им жильё в Да­го­мы­се. В ито­ге обан­кро­ти­лась и ее иму­щес­тво дос­та­лось дру­го­му собс­твен­ни­ку. Лю­ди ока­за­лись на гра­ни вы­се­ле­ния. Де­пу­тат сде­лал нес­коль­ко звон­ков, в том чис­ле, гла­ве Ла­за­рев­ско­го рай­она. Цель — вый­ти на ор­га­ни­за­цию, ко­то­рая гро­зит вы­се­лить лю­дей и пос­та­рать­ся пре­дот­вра­тить та­кое раз­ви­тие со­бы­тий.

Но не толь­ко ре­ше­ни­ем час­тных воп­ро­сов за­ни­ма­ет­ся Кон­стан­тин За­ту­лин. На по­вес­тке дня де­пу­та­та Гос­ду­мы от Со­чин­ско­го ок­ру­га – не­ма­ло проб­лем об­ще­го­род­ско­го и ре­ги­ональ­но­го зна­че­ния.

Кон­стан­тин За­ту­лин, де­пу­тат Го­су­дарс­твен­ной Ду­мы Рос­сии: «Кро­ме воп­ро­сов бы­то­вых, жи­тей­ских есть воп­ро­сы бо­лее серь­ёз­ные, свя­зан­ные с раз­ви­ти­ем го­ро­да. И, ко­неч­но, эти воп­ро­сы в по­ле зре­ния. Они, как пра­ви­ло, не об­сужда­ют­ся на при­ёмах. Но иног­да они ста­но­вят­ся следс­тви­ем воп­ро­сов, ко­то­рые бы­ли под­ня­ты здесь»

Воп­ро­сы о пред­при­ни­ма­тель­стве, фер­мерс­тве, арен­дной пла­те — в чис­ле про­чих. Все­го за год ра­бо­ты на пос­ту де­пу­та­ту Го­су­дарс­твен­ной ду­мы Кон­стан­тин За­ту­лин по­лу­чил бо­лее ты­ся­чи за­яв­ле­ний от граж­дан. Ка­кие-то из обоз­на­чен­ных проб­лем ре­ше­ны, ка­кие-то в про­цес­се. Но в лю­бом слу­чае, Кон­стан­тин За­ту­лин уве­ря­ет, что ни од­но за­яв­ле­ние не ос­та­нет­ся без от­ве­та. Источник

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