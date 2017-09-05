Гос­ду­ма да­ла ход за­ко­но­проек­там За­ту­ли­на по пра­вам соо­те­чест­вен­ни­ков

V Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура-2017»

В Городе-Герое Севастополе завершился Международный теннисный турнир «Большая Бескозырка – 2017»

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
05.09.2017
18:18:21
Константин Затулин провёл очередную встречу с сочинцами далее »
14:34:46
Премьер Литвы окончательно "похоронил" соглашение стран Балтии по СПГ далее »
13:03:40
Украина получила от Грузии официальный запрос на экстрадицию Саакашвили далее »
13:01:37
Додон запретил молдавским военным участвовать в международных учениях в Украине далее »
12:23:47
Казахстан выражает серьезную озабоченность положением мусульман в Мьянме далее »
12:03:35
Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН в Донбассе далее »
04.09.2017
12:54:48
США и Украина проведут наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии далее »
12:51:47
В Европарламенте озаботились правами русских в Эстонии далее »
12:48:24
С 5 сентября в Узбекистане вводится свободная конвертация валюты далее »
12:46:48
Армения в последний момент отказалась от участия в военных учениях НАТО далее »

Эта страшная Россия. Право голоса далее »

Во всех образовательных учреждениях прозвенел первый звонок далее »

В Сочинском госуниверситете будут учиться студенты из 47 регионов России и 15 стран мира далее »

Свобода слова по-украински. Время покажет. Выпуск от 31.08.2017 далее »

60 минут по горячим следам от 30.08.2017 далее »

Игорь Шишкин: Трамп пытается стравить Польшу с Германией далее »

Процесс. Крым без купюр 30.08.2017 далее »

Рубрика / Видео

Эта страшная Россия. Право голоса


05.09.2017 Источник: ТВ Центр

Игорь Сергеевич Шишкин

Заместитель директора Института стран СНГ
перейти на страницу автора

Чем ближе начало военных учений "Запад-2017", тем громче СМИ и политики Восточной Европы, а также руководители Североатлантического альянса кричат о подготовке Россией плацдарма в Белоруссии для вторжения и оккупации Литвы, Польши и Украины. Чего боятся наши соседи и партнёры?

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.