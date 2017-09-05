Эта страшная Россия. Право голоса

Игорь Сергеевич Шишкин Заместитель директора Института стран СНГ

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Заместитель директора Института стран СНГ

Чем ближе начало военных учений "Запад-2017", тем громче СМИ и политики Восточной Европы, а также руководители Североатлантического альянса кричат о подготовке Россией плацдарма в Белоруссии для вторжения и оккупации Литвы, Польши и Украины. Чего боятся наши соседи и партнёры?

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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