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Рубрика / Видео
Эта страшная Россия. Право голоса
|05.09.2017
|Источник: ТВ Центр
Игорь Сергеевич ШишкинЗаместитель директора Института стран СНГ
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Чем ближе начало военных учений "Запад-2017", тем громче СМИ и политики Восточной Европы, а также руководители Североатлантического альянса кричат о подготовке Россией плацдарма в Белоруссии для вторжения и оккупации Литвы, Польши и Украины. Чего боятся наши соседи и партнёры?
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