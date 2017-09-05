Наступление на Киев: своими претензиями к Украине поляки помогают России

05.09.2017 15:07:01

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

В конце августа премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что ее страна имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. По ее словам, репарации должны стать «напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит».

Немецкое правительство, в свою очередь, ответило, что «вопрос репараций закрыт». Однако 4 сентября министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал официальную Варшаву поспешить с решением вопроса о получении военных репараций.

«Много предыдущих правительств умывало в этом деле руки. Уходят последние жертвы Второй мировой войны, и в этом контексте нужно спешить», — добавил Ващиковский.

Следует ли Варшаве ждать выплат от Берлина? С какой целью Польша столь настойчиво напоминает о себе? И кто станет следующим в списке требований Польши?

Об этом корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с депутатом Государственной Думы Константином Затулиным.

— Как вы считаете, после громких заявлений Ващиховского, будет ли Германия действительно выплачивать репарации Польше?

— Нет. Никакие репарации Германия Польше выплачивать не будет. Думаю, это должны были бы себе хорошо представлять в Польше те люди, которые об этом заявляют. Цель этих громких высказываний совсем в другом. Это заявление было сделано для того, чтобы пробудить в Польше антинемецкие, националистические настроения. Это единственная сколь-нибудь достоверная причина того, что на уровне министерства иностранных дел звучат подобные заявления. Думаю, мы должны исключить факт непонимания Ващиковским того, что никаких репараций не будет.

— Для чего нужна Польше эта антинемецкая пропаганда?

— Об этом мы можем только догадываться. Лично я полагаю, что это связано с возросшими амбициями Польши. Варшава сейчас хочет претендовать на большую роль в европейских делах. Однако она в настоящий момент не может рассчитывать на то, чтобы свободно получить такую роль в Европейском Союзе.

Это заявление польского МИД призвано усилить самомнение Польши и анонсировать роль, которую сегодня эта страна пытается играть в регионе, пользуясь недовольством новой Европы в отношении Европы старой.

— Какие инструменты используют поляки для своего укрепления в регионе?

— Налицо стремление объединить вокруг себя возможных партнеров — такие страны, как Чехия, Словакия, Венгрия. Для этих стран так же, как и для Польши, характерен скептицизм по поводу ЕС, где тон задают Германия и Франция. Сегодня Варшава пытается обратить на себя внимание и сделать заявку на новую роль в будущем Трехморье, как они называют этот проект. Они хотят создать нечто вроде своего собственного союза — союза восточноевропейских государств.

— Когда у Варшавы возникли идеи о подобном альянсе?

— Думаю, активизация этого движения произошла после визита президента США Дональда Трампа в Польшу и Европу. Тогда поляки убедились, что у Вашингтона есть расхождения с Берлином и что они углубляются. В то же время американский президент поощрил Польшу своим выступлением в Варшаве. После этого визита поляки и пытаются изменить расклад сил в регионе.

— Насколько реалистичны эти планы?

— На самом деле, Польше не удастся этого сделать. Дело в том, что другие недовольные политикой ЕС европейские страны имеют свой набор претензий, и он не во всем совпадает с польским. Нельзя забывать и того, что у старой Европы, более опытной, стоявшей у истоков ЕС, есть свои рычаги влияния, в том числе в странах новой Европы. И они, конечно, будут бороться за сохранение своего влияния с этими польскими поползновениями. В конечном счете, это фанфаронство со стороны польских деятелей ни к чему хорошему не приведет, только к обострению отношений внутри ЕС.

— В связи с выдвигаемыми амбициями Варшавы вспоминается недавний дипломатический инцидент. В начале августа Украина выразила Польше протест в связи с планами разместить на обложке польских заграничных паспортов изображение воинского мемориала во Львове. Может ли в будущем Варшава выдвинуть не только репарационные, но и территориальные требования к Киеву?

— Мне сложно сказать, до чего дойдет Польша. Но того, что она смело играет в этих вопросах, отрицать нельзя. Как говорится, на каждого мудреца довольно простоты. Мы в России должны за этим наблюдать с определенным интересом, поскольку не подталкиваемые нами, не ангажированные нами, относящиеся к нашей стране с крайним предубеждением поляки фактически льют воду на интересы России.

Своим поведением они дестабилизируют то самое единство Запада, о котором так любят говорить наши партнеры. Я не исключаю, что в перспективе поляки помогут нам наладить отношения со старой Европой, которая, конечно, не рада таким союзникам, как Польша, при нынешнем политическом раскладе.

— Как, по вашему мнению, может отреагировать Киев на эту «войну с двух фронтов»?

— Киев оказался в двойственном положении. Украина претендует на то, чтобы быть второй Польшей. При этом Киев надеется прежде всего на американскую поддержку. То есть между ним и Варшавой разворачивается конкуренция по принципу, кто из них ближе к США. Я думаю, по потенциалу и нынешним возможностям Польша для Америки предпочтительнее, и с этой точки зрения амбиции у Варшавы велики. Полагаю, конкуренция Польши и Украины за американское внимание на самом деле нам тоже на руку. Герман Парло Источник

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