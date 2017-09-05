Прокрустово кресло

05.09.2017 14:30:38

Украинские группы по изучению общественного мнения провели опрос, в ходе которого поинтересовались у граждан страны об их политических предпочтениях. Одной из таких групп, предложивших респондентам вопрос «За кого бы Вы проголосовали на президентских выборах», стала «София». Впервые по итогам опроса, проведённого Центром социальных исследований, результаты оказались такими, что у действующего президента Украины – вторая позиция. Кто же на первом месте? Интрига?

На самом деле, интриги не вышло, так как на первое место в электоральном рейтинге Украины вышла Юлия Тимошенко. За неё, как потенциально возможного кандидата в президенты, проголосовали бы 11% опрошенных. Порошенко отстал от Юлии Владимировны совсем немного – всего на 0,2 процентных пункта, но всё-таки отстал – оказался за спиной «газовой принцессы», как Юлию Тимошенко продолжают называть её оппоненты в Киеве.

Настоящим ударом по майданным элитам на Украине можно считать то, что почти ноздря в ноздрю с Порошенко «к финишу пришёл» Юрий Бойко. Тот самый, которого майданные радикалы клеймят за то, что он нередко посещает Россию. За председателя партии «Оппозиционный блок» на выборах готовы проголосовать 10,3% украинских граждан.

Тройка «лидеров» с весьма невразумительными (на основании социологического опроса) голосами поддержки определена.

Как видно, имени Надежды Савченко в списке народных «фаворитов» не значится...

На четвёртом месте с результатом 7,2% - лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который в последнее время решил сбавить пиар-обороты, судя по всему, не без политического внимания к методикам Юлии Тимошенко. Глава «Батькивщины» чаще отказывается от «большой сцены», и Ляшко следует её примеру, понимая, что сегодня на Украине действует простой закон: чем меньше говорить в эфире, тем больше шансов, что именно тебя поддержит пресловутый электорат. Проще говоря: «промолчи, за умного сойдёшь...»

И ведь действительно – та же Тимошенко долгое время фактически вовсе безмолвствовала, затем чуть ли не каждое второе своё выступление стала посвящать критике действующей власти. И механизм сработал. Пусть на уровне опросов, пусть с небольшим перевесом, но всё-таки это первое рейтинговое место.

Мало того, партия Юлии Тимошенко в опросе, проведённом ЦСИ «София», опередила партию Петра Порошенко почти на 2%. Так, у «Батькивщины» - 11,4%, а у БПП – 9,6%. И здесь силы «президента мира» и вовсе на третьей позиции. Между тимошенковцами и порошенковцами вклинивается всё тот же «Оппозиционный блок» с результатом 10,2 процента. Причём всё это на фоне того, что почти 57% опрошенных высказались за немедленный роспуск Верховной рады и за перевыборы.

По понятным причинам, никто из представителей ВРУ не собирается сдавать мандат, чтобы приблизить роспуск украинского парламента. Все пригрелись, свыклись с тем, что за откаты снизу и за американские «бонусы» сверху можно неплохо парламентствовать – нажимая на те кнопки, на которые нажимать попросили... На основании итогов опросов, никак не выгодно распускать парламент и президенту. Ведь БПП получить на внеочередных выборов в ВРУ в районе 9% голосов избирателей – это крах всего майданного проекта. А потому будут держаться зубами, ногтями и чем там ещё – до самого последнего дня.

Но вот вопрос: с рейтингами, которые у того же БПП есть сейчас, что же «партии власти» предпринять, чтобы сохранить нынешнее число кресел? С 9,6% процентами партийцев и 10,8% у самого Порошенко это задача выглядит крайне сложной.

Выходов на самом деле немного. Либо вовремя слиться. Либо запускать масштабную пиар-компанию по привлечению настолько профессиональных PR-менеджеров, что в тени пропаганды в пользу БПП и конкретно Порошенко окажутся даже феерические провалы майданной власти всех последних лет.

Если выбор падёт на второй вариант, то какие плюсы Порошенко будут накручивать? Их, откровенно говоря, кот наплакал, если вообще считать это плюсами для рядовых украинцев.

Ну, во-первых, вступивший в силу договор о хромой украинской евроассоциации. Почему «хромой»? Да хотя бы потому, что евроассоциация во многом закрыла российский рынок, так и не открыв для украинских предпринимателей рынок европейский на том уровне, на котором его хотели бы для себя открыть упомянутые предприниматели.

Во-вторых, отмена визового режима с Европой.

В общем, даже если все эти «полтора» достижения Порошенко мусолить по пять раз на дню, нужно быть поистине гуру политического пиара, чтобы это хоть как-то помогло Петру Алексеевичу со своей партией праздновать успех на президентских и парламентских выборах.

И тут за оставшееся время Порошенко нужно попытаться сделать нечто этакое, чтобы перечень достижений существенно вырос. Как вариант – хоть что-то решить по Донбассу (народ вполне может поддержать Порошенко, если тому даже через годы после начала конфликта этот конфликт удастся хотя бы приостановить). Это был бы козырь, но нельзя забывать, как в том анекдоте, «съест-то он съест, но кто ж ему даст». - Где-то в сторонке от Порошенко стоят радикалы, которых спасёт у власти именно отсутствие прогресса в Донбасском вопросе. А это фактор... Фактор того, что без удушения оппонентов крайне радикально толка решить вопросы по Донбассу у него не получится, даже если к выборам он вдруг резко обнаружит такое желание.

Именно поэтому вариант слива для Порошенко выглядит как приоритетный. Да - в истории останется как президент-«навоз». Но так и тут Порошенко не станет «пионером». Отзывы о предыдущих президентах окажутся не многим лучше, как считают сами украинцы. Награбить больше – уже вряд ли получится. Войти в историю в качестве популярного президента – тоже. Вдобавок, если не слиться, то придётся: а) запускать выплату по ранее полученным кредитам, б) договариваться с Россией по транзиту, который после 2019 года может кануть в Лету, в) выглядеть полным идиотом с заявлениями, что Украина совсем скоро станет членом ЕС и НАТО, г) опять-таки что-то соображать по Донбассу.

И вряд ли Пётр Алексеевич вариант проигрыша на выборах в качестве успешного окончания своей президентской карьеры не рассматривает. Ведь мягкое кресло потом может и не отпустить. Хотя для будущего украинского президента оно вполне может оказаться прокрустовым...

Володин Алексей

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