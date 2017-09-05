Мы не дрогнем в бою за столицу свою!

05.09.2017 13:42:46

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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4 сентября Союз православных граждан, Ассоциация православных экспертов, отдел по взаимодействию с Русской Православной Церковью Института стран СНГ при участии прихода св.Троицы на Воробьевых горах в арт-пространстве "Дудо" (Ленинский проспект д.30 провели творческий вечер "Почему Москва является "Третьим Римом", посвященный 870-летию Москвы.

Я, как ведущий вечера рассказал о том, что тезис "Москва - Третий Рим" является не просто благочестивой историософией, но элементом Предания Церкви, он закреплен Константинопольским Патриархом Иеремией Вторым в документах об установлении "Московского, Великой, Малой и Белой России, всех Северных земель и "Третьего Рима" Патриаршества. Таким образом, Россия является преемницей Ромейской, Византийской православной империи и ее исторической миссии "Катехона"-государственной силы, борющейся со злом во всем мире, помогающей Церкви Православной осуществлять свою миссию во всем мире.

Муниципальный депутат Донского района Екатерина Николаева заверила собравшихся в том, что партия "Единая Россия" стоит на принципах активного социального партнерства Российского государства и Русской Православной Церкви и эти принципы будут утверждаться, в том числе, и в районе "Донской".

Клирик храма св.Троицы на Воробьевых горах прот.Геннадий Еременко рассказал о фундаментальных документах Русской Православной Церкви, таких, как "Основы социальной концепции" "О правах и достоинстве личности". Определяющих активное, созидательное отношении Церкви к таким сферам жизни, как политика, экономика, правозащита, которые нельзя отдавать на откуп деструктивным силам.

Известный православный писатель Татьяна Беспалова презентовала два своих романа об иноках Пересвете и Ослябе и о "Смоленско-Вяземском котле" 1941 года, о тогдашних угрозах Москве. Тему тогдашним и нынешних угроз "Третьему Риму" поддержал гл.редактор газеты "Русь Триединая" Сергей Моисеев, политбеженец из Северской Руси, воссоединившейся с Москвой в 1503 году и, во многом, из-за фактора предательства компрадорской части элит, подпавшей под власть пронацистского бандеровского режима, последним залпом войны которого с Русской Православной Церковью стал приговор на нацистском сайте "Миротворец" известному православному пастырю, настоятелю хама св.Троицы на Воробьевых горах прот.Андрею Новикову. Сергей Моисеев напомнил, что знамя единства Великой, Малой и Белой Руси нельзя опускать и соглашаться со сфабрикованной идеологией "мазепинского украинства", а "авгиевы конюшни "Третьего Рима!" необходимо чистить. Тема "чисток авгиевых конюшен" была продолжена кандидатом в муниципиалные депутаты Лосиноостровского района, член СПГ и АПЭ Юрием Шубиным, который рассказал, что противники строительства православного храма на "Торфянке" идут на муниципальные выборы 10 сентября от "Яблока" и "КПРФ", действуют напористо и организованно, зачитал список храмофобов на муниципальных выборах. Я отметил, что в Гагаринском районе кандидат от КПРФ Дарья Езерская выступила за диалог с нами, сторонниками строительства православного храма в Гагаринском районе, выступает за храм, если это не противоречит интересам жителей района. Я добавил, что храм-скверу не враг и строительство храма как раз, направлено на реализацию интересов жителей Гагаринского района. Также я зачитал обращение к избирателем Донского района по поводу компрадорской позиции партии "Яблоко" и ее представителей:

"Мы не дрогнем в бою за столицу свою, нам родная Москва дорога!

Обращение патриотов России г. жителям Донского района Москвы.

Уважаемые жители нашего района, соседи, соотечественники!

10 сентября состоятся выборы в муниципальные собрания районов г. Москвы. Нельзя недооценивать их значение-снизу, с муниципальных районов, формируется вертикаль законодательной власти, от которой ,в значительной степени, зависит будущее России. Понимая это, огромную активность на эти выборах развернули силы, угрожающие, по нашему мнению, суверенитету, безопасности и целостности России. Это, в частности, партия "Яблоко", чьи лидеры откровенно выступают против целостности России, выступая против сохранения российского статуса Крыма, за который на референдуме в марте 2014 года проголосовало 96 процентов наших соотечественников. Игнорировать их волю, их веру, их права означает изменить Родине, попрать наши ценности и святыни!

Одновременно "Яблоко" известно системной разрушительной работой по срыву строительства православных храмов в новых районах Москвы под демагогическими предлогами о том, что они, якобы, угрожают паркам и скверам. Чтобы опровергнуть эту клевету, рекомендуем Вам посетить построенный рядом с нашим районом храм Иверской иконы Божьей Матери на Мичуринском проспекте, вокруг которого приходом создан прекрасный большой парк!

Буквально на днях партия "Яблоко" и известный своей ненавистью к России агитатор Юлия Латынина устроили очередную провокацию не только против Русской Православной Церкви, но и против российской науки, выступив против Церковно-научного центра "Православная энциклопедия". Ведущие ученые Московского Государственного Университета достойно опровергли клевету "Яблока", от которого баллотируется Залищак.

В Донском районе в муниципальные депутаты пытается избираться от "Яблока" Владимир Залищак, который завлекает избирателя разговорами "за все хорошее против всего плохого" ,организацией уроков рисования для наших детишек, но обманывает жителей, замалчивая антироссийские императивы партии "Яблоко", от которой он выдвигается.

Дорогие соседи, соотечественники!

Просим Вас обратить внимание на эти факты при принятии решения на муниципальных выборах 10 сентября.

С уважением, Кирилл Фролов, глава Московского отделения Союза православных граждан"

Затем состоялся концерт. Свои стихи исполнила миссионер храма св.Троицы на Воробьевых горах Марина Владимирова, песни – алтарник храма Глеб Качан, поэтому М.Ю. Лермонтова "Бородино" зачитала Елизвета Кирилловна Фролова.

А дети рисовали "Третий Рим"- Москву!

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