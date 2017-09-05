С 2018 года Киев ужесточает контроль иностранцев на границе

05.09.2017 13:30:43

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о внедрении с 2018 года биометрического контроля для граждан других стран, пересекающих украинскую границу, в том числе россиян.

С 1 января иностранцам на границе придется сдавать отпечатки пальцев, которые будут внесены в национальную систему биометрической верификации и идентификации.

Кабмину поручено разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

Разговоры о введении виз для граждан РФ активизировались после получения Украиной безвизового режима с ЕС. В Москве заявили, что подобные инициативы вызовут зеркальные меры. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что МИД готов выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято. При этом он выступил за создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину, пишут РИА Новости.

Порошенко заявил, что решение СНБО предусматривает новый порядок пересечения границы для граждан стран, "которые несут риски для Украины", в частности, будет введен биометрический контроль для желающих посетить Украину.

По его словам, процедура будет проходить в три этапа. На первом этапе человек может подать предварительное уведомление о том, что собирается в Украину и будет пересекать границу. Второй этап – непосредственная фиксация на границе биометрического паспорта или биометрических данных. И третий – фиксация человека в месте, где он планирует находиться.

"Считаю, что такая практика распространенная. В условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, эта практика вполне оправдана", – добавил Порошенко.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что система проверки граждан РФ при пересечении границы будет более строгой, чем в отношении других иностранцев.

"Для граждан РФ утвержден двухступенчатый контроль. Они, кроме того, что как иностранцы будут предоставлять биометрические данные, должны еще заблаговременно уведомить о том, что намерены ехать в Украину, и предоставить минимальный объем информации о себе", – сказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

Он также пояснил, что биометрический контроль на границе с Украиной будет предполагать сбор отпечатков пальцев у въезжающих иностранцев, а наличие биометрического паспорта не является обязательным.

Президент Украины также поручил правительству обновить список стран миграционного риска и внести в него РФ.

На официальном сайте Верховной рады указывается, что принятый Кабмином в 2009 году список стран миграционного риска, который состоял из 90 государств, в 2012 году утратил силу. В этот список, в частности, входили ряд стран Африки, Азии и Латинской Америки, а также некоторые члены СНГ – Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

Позднее правительство разработало новый порядок пересечение границы иностранцами, согласно которому желающие попасть в Украину должны были подтвердить финансовую состоятельность.

Информации о существовании нового списка стран миграционного риска нет. Не исключено, что такой документ существует для внутриведомственного использования.

Порошенко поручил правительству за месяц усовершенствовать законодательство о порядке регистрации в Украине иностранцев, а также в двухмесячный срок разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину. Кроме того, Кабмину поручено в этот же срок решить вопрос "осуществления въезда в Украину и выезда из Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель".

Порошенко также дал получение правительству и Службе безопасности принять меры по усилению контроля въезда и выезда иностранцев, в том числе граждан РФ.

Действия властей Украины по усилению контроля въезда и выезда иностранцев, в том числе граждан РФ, в первую очередь ударят по украинским гражданам, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

"Все эти антироссийские действия украинской власти в последнее время, в первую очередь, ударяют по украинским гражданам, но это у них (властей Украины) фирменный стиль, похоже", – сказал эксперт.

Он считает, что, по сути, это введение визового проезда без постановки визы в паспорт. То есть это разрешительный, а не уведомительный вариант для российских граждан.

"Я думаю, что будут адекватные действия со стороны России, симметричные. Это, конечно, создаст очень серьезные проблемы для украинских граждан", – отметил Жарихин.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев допускает, что Россия может постепенно делать зеркальные шаги, в частности, ужесточить порядок пересечения границы для украинцев.

"Если бы ввели с помпой и пафосом визовый режим гражданам Российской Федерации, то России нужно было бы как-то отвечать на это. Такая паллиативная, спокойная, тихая, но не менее эффективная мера со стороны Украины – это дает России возможность тоже действовать без излишнего пафоса и громкости, постепенно ужесточать режим пересечения границы между Украиной и Россией", – сказал Карасев.

В свою очередь, директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что власти Украины будут и в дальнейшем ужесточать порядок пересечения границы для граждан РФ.

"Я не сомневаюсь в том, что, став на дорогу "прочь от Москвы", украинское руководство будет наращивать и попытается испытать все возможности создания каких-то проблем для Российской Федерации, невзирая на то, что параллельно будут создаваться проблемы для украинских граждан. Что касается ответных мер России, трудно сказать. Вообще говоря, есть накопление раздражения в Москве действиями украинской власти, когда-то будет переполнение и будут ответные меры", – заявил Погребинский.

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