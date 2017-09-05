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Детали
Владимир Жарихин: Мудрое решение Армении не участвовать в учениях НАТО
|05.09.2017 13:26:56
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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Армянские военнослужащие не приехали на учения НАТО «Agile spirit 2017» (Проворный дух), которые стартовали 3 сентября в Грузии, заявила журналистам руководитель департамента по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям Минобороны Грузии Нино Толордава. 4 сентября заместитель министра обороны Армении Артак Закарян сообщил журналистам, что Армения официально не подтверждала планы принять участие в военных учениях в Грузии.
Решение Армении отказаться от участия в учениях НАТО в Грузии – правильное, считает заместитель директора Института стран СНГ, член Совета по национальной стратегии Владимир Жарихин.
«Сейчас сложилась такая ситуация, при которой армянские военные решили, что сейчас совместить пребывание в ОДКБ и вести совместные маневры с НАТО уже невозможно. При этом так получилось из-за позиции НАТО. Раньше можно было сотрудничать и с НАТО, и с ОДКБ. Но сейчас уже нет», — в интервью РУСАРМИНФО сказал Владимир Жарихин.
Это решение принималось руководством Армении, и Москва никак не повлияла на такой исход, считает эксперт.
«Руководство Армении само приняло это мудрое решение. Им не нужны подсказки. И те, кто ставит под сомнение, что решение принималось руководством Армении, они ставят под сомнение мудрость армянских политиков», — отметил Владимир Жарихин.
Эксперт также добавил, что участие Армении в учениях НАТО, в любом случае, не вызвало бы напряжения между Москвой и Ереваном.
Ранее РУСАРМИНФО сообщало, что Министерство обороны Грузии заменило флаг Армении флагом Азербайджана на официальном логотипе учений НАТО «Agile spirit 2017».
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