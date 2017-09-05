Украина получила от Грузии официальный запрос на экстрадицию Саакашвили

05.09.2017 13:03:40

Замглавы Минюста Украины Сергей Петухов во вторник, 5 сентября, заявил что Министерство юстиции и Генеральная прокуратура Незалежной получила запрос от грузинского правосудия о розыске, аресте и экстрадиции лишённого украинского гражданства экс-губернатора Одесской области и бывшего одиозного грузинского лидера Михаила Саакашвили.

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