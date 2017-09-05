Додон запретил молдавским военным участвовать в международных учениях в Украине

05.09.2017 13:01:37

Президент Молдовы Игорь Додон запретил армии страны участвовать в международных учениях Rapid Trident-2017, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы не принимаем участие в военных учениях за пределами страны», – написал Додон.

Также лидер Молдовы опубликовал официальную переписку по данному вопросу с заместителем министра обороны Молдовы Георге Галбурой.

Напомним, 3 сентября в Грузии начались военные учения с участием Украины.

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