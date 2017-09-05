Демарш Еревана: почему Армения отказалась от учений НАТО?

05.09.2017 12:48:48

В Грузии 3 сентября стартовали военные учения НАТО Agile Spirit 2017 («Проворный дух»). Утром 4 сентября заместитель министра обороны Армении Артак Закарян заявил, что Армения не будет принимать участие в данных учениях. В СМИ сразу же появилось с десяток противоречивых комментариев грузинских и армянских чиновников, экспертов и политологов о причинах отказа Армении от Agile Spirit 2017. В палитре версий относительно демарша Армении аналитическому порталу RuBaltic.Ru помог разобраться армянский журналист и политический обозреватель Айк ХАЛАТЯН:

— Г‑н Халатян, почему армянская сторона в последний момент отказалась принимать участие в учениях Agile Spirit 2017? Что произошло на самом деле?

— Очень запутанная история. Есть две версии, которые сейчас активно муссируются в СМИ и блогосфере. Согласно первой версии, решение о неучастии в учениях было принято под давлением России или с целью лишний раз не нервировать союзника Армении на фоне серьезного ухудшения отношений России и США. Против этой версии говорит то, что меньше месяца назад в Грузии уже были учения НАТО, в которых армянские военнослужащие принимали участие.

Армянская сторона всегда подчеркивала, что, даже при наличии членства в ОДКБ, тесного сотрудничества с Россией в военно-политической сфере и отсутствии всяких сомнений в этом союзе, страна намерена развивать свои отношения с другими центрами силы, но не в ущерб своим обязательствам в рамках ОДКБ или тех двусторонних соглашений, которые уже существуют.

Вторая версия, которую власти также опровергают, связана с участием Азербайджана в учениях. Когда учения были анонсированы, никто не знал, что туда приедут азербайджанские военнослужащие.

Отказ армянских военнослужащих участвовать в этих учениях странным образом совпал с новостью о том, что в учениях примет участие Азербайджан.

Хочу напомнить, что летом был аналогичный случай: азербайджанская сторона отказалась от участия в учениях на территории Грузии из-за присутствия там армянских военнослужащих. Нужно заметить, что тогда Азербайджан не объяснил, чем был вызван отказ. То есть прецеденты, подобные нынешнему, были.

В любом случае отказ от участия в Agile Spirit 2017 выглядел очень некрасиво и негативно был воспринят армянской общественностью. Даже теми, кто плохо относится к более тесному сотрудничеству с НАТО. А те оправдания, которые озвучивают армянские власти, в любом случае никак не успокаивают общественность.

Если на логотипе учений был флаг Армении, в анонсе было название страны, СМИ, причем не только армянские, много писали об этом, почему Минобороны Армении до последнего дня молчало о том, что не подтверждало свое участие в учениях?

Если же отказ от участия в Agile Spirit 2017 связан с Азербайджаном, почему прямо не заявить об этом? Если причина в этом, ее необходимо было озвучить. Получается, Армения не хочет никого обидеть, но в реальности всё равно получается не очень красиво.

— По состоянию на вечер 4 сентября официальная версия неучастия Армении в учениях озвучена?

— Официальную версию происходящего озвучил замминистра обороны Артак Закарян. По его словам, Армения «не давала согласия на участие в этих учениях». По мнению властей, это исчерпывающий ответ.

— Насколько участие в Agile Spirit 2017 было важно для Армении в военном и политическом плане?

— Армянские власти всегда вели открытую политику и подчеркивали, что они намерены развивать отношения со всеми центрами силы, при этом не ставя под сомнение то, что Россия — главный военно-политический союзник страны.

Приоритеты всегда были четко расставлены: «Россия — наш союзник, союзные отношения с ней не подвергаются сомнению. Отношения с другими центрами силы, как то: НАТО, США, ЕС, — это немножко другое. Но при этом мы не хотим в угоду России отказываться от отношений с этими странами и организациями».

Армения уже многие годы участвует в совместных с НАТО программах, армянские военнослужащие осуществляют миротворческие миссии в Афганистане, Косове, Ливане в составе контингентов сил НАТО. И даже сегодня вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов подчеркнул, что наш приоритет — это ОДКБ и развитие военно-политического и военно-технического союза с Россией. Хотя при этом Армения развивает программы сотрудничества с НАТО, от которых отказываться не собирается.

Армянские власти всегда обращают внимание на то, что они не намерены играть на политических противоречиях глобальных игроков, а, наоборот, пытаются совместить эти интересы. Ранее вести эту политику им удавалось.

Вопросы вызывает форма того, как вчера произошел отказ от участия в учениях. В глобальном смысле Армения никогда ничего не скрывала. Если она на какие-то шаги идет, то ее партнеры об этом знают. И протестов ни со стороны России, ни со стороны Запада не было, потому что им политика Армении была понятна. Почему в данном случае было сделано так, а не иначе, никто не может понять.

— Может ли отказ от участия в учениях как-то повлиять на характер отношений Армении с НАТО?

— Я не думаю, потому что эти отношения носят другой характер и от них прямо не зависит безопасность Армении. Давайте не забывать о том, что одним из самых мощных членов НАТО является Турция. Мы все знаем, какие отношения между Арменией и Турцией.

Для Армении учения НАТО — это скорее определенный формат взаимодействия с США и ЕС. Но, опять же, разница приоритетов всегда армянской властью подчеркивается: мы являемся членами ОДКБ, а не НАТО. При этом нужно прямо говорить, что для Армении США и европейские страны не являются противниками.

— И всё же отказ от участия в учениях — это сигнал Москве, Западу или просто стечение обстоятельств? К какому варианту больше склоняется армянская общественность и СМИ в этом вопросе?

— В СМИ есть две одинаково популярные версии. Но то, что это решение обозначало на самом деле, мы узнаем со временем. Пока что каких-то точных объяснений этой ситуации нет.

— Откуда появилась версия о давлении Москвы?

— Это аналогия с другим событием, которое произошло 3 сентября 2013 года, когда президент Армении Серж Саргсян заявил о том, что вместо подписания Соглашения об ассоциации с ЕС страна берет курс на членство в Евразийском союзе. И тогда многие говорили, что такое решение было принято под давлением России.

В первую очередь потому, что в Армении прозападные СМИ намного сильнее, чем пророссийские. Им удается очень эффективно формировать необходимые информационные тренды. С учетом этого, виновным всегда назначается Россия. Так ли это или не так в данном случае, сейчас сказать нельзя. Но почему в армянском инфополе и блогосфере именно версия вмешательства Москвы является более приоритетной, это объясняет.

Но есть еще одна версия, не такая популярная, как две предыдущие. Возможно, что-то было изменено в самом характере учений, например цели учений или вероятный противник. И с этим армянская сторона была уже не согласна.

Я опять повторю: армянская сторона во всех мероприятиях подчеркивает, что все шаги навстречу Западу (то же запланированное на осень подписание нового рамочного соглашения с Европейским союзом) делаются не в ущерб и не в нарушение существующих обязательств перед ОДКБ или Евразийским союзом.

Поэтому третья версия тоже не исключена. Получив подробное описание учений, армянская сторона могла отказаться принимать в них участие, потому что это может, например, очень некрасиво выглядеть по отношению к России.

— Но в соблюдение дипломатических норм об этом не было сказано прямым текстом…

— Да. Надо понимать, что Армения не хочет ссориться с НАТО или европейскими странами. Поэтому было просто сказано: «Мы не хотим участвовать». Не исключено, что это было именно так, но это мое личное мнение.

Необходимо подождать и посмотреть, как будут проходить учения. Всё должно проясниться, когда появится информация, что именно отрабатывалось на учениях Agile Spirit 2017, кто был условным противником, какие задачи ставились перед военными.

Олег Филин

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