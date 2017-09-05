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Детали
Казахстан выражает серьезную озабоченность положением мусульман в Мьянме
|05.09.2017 12:23:47
Казахстан выражает серьезную озабоченность положением мусульманской общины в Мьянме. Об этом сегодня, 4 сентября, заявил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.
«По поводу событий в Мьянме я хотел бы сказать, что наша страна, как член Совета Безопасности ООН, активно приняла участие в организации, выступила на закрытых консультациях, которые прошли 30 августа, — рассказал глава МИД в кулуарах совместного заседания палат парламента. — Мы выражаем серьезную озабоченность и обеспокоенность положением мусульманской общины в Мьянме. Наблюдаем негативную тенденцию исламофобии в Мьянме. И в этой связи для нас очень важно, чтобы такие структуры, как, например, контактная группа организации исламского сотрудничества по ситуации, была активно вовлечена… Мы призвали власти Мьянмы к активному сотрудничеству с международными структурами».
«Одновременно мы продолжаем поддерживать международные усилия, направленные на урегулирование ситуации в Мьянме. Среди инициатив — деятельность группы под руководством Кофи Аннана, в рекомендациях которой содержатся меры по урегулированию ситуации прежде всего по социально-экономическому развитию региона и положению там мусульманского населения», — также рассказал министр иностранных дел.
Как сообщало EADaily, в результате конфликта в Мьянме погибли свыше 400 человек. По официальной информации, «боевики-рохинджа» (исламисты-радикалы) напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Чечни Рамзан Кадыров назвали события в Мьянме «геноцидом мусульман». Накануне в Москве у посольства Мьянмы на Большой Никитской улице мусульмане провели несанкционированный митинг.
Казахстанцы, в числе которых известные исполнители и шоумены, выразили поддержку мусульманам Мьянмы. Позже о ситуации в Мьянме высказался председатель Сената Касым-Жомарт Токаев.
По данным ООН, рохинджа является одной из наиболее притесняемых народностей в мире. После межрелигиозных столкновений в 2012 году были изгнаны из своих жилищ и вынуждены переселиться в стихийные лагеря около 120 тысяч представителей этой народности. Им отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи, ограничены в передвижении по стране. Сами рохинджа утверждают, что подвергаются гонениям из-за того, что исповедуют ислам.
Сегодня группа боевиков-рохинджа атаковала и сожгла буддийский монастырь. Об этом сообщает государственное новостное агентство Мьянмы Myanmar News Agency.
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