Главный сепаратист Закарпатья сидит в Киеве

05.09.2017 12:14:45

Киевский майдан 2014 года запустил процесс расползания деструктивного бандеровского нацизма по всей Украине. Многие регионы попытались максимально отстраниться от происходящего или сбежать из украинского «царства безумия». Дело не ограничилось возвращением Крыма в Россию и созданием двух народных республик Донбасса. Помимо юго-востока проблемным для Украины стал самый западный регион – Закарпатье, где местная власть, а также венгерская и русинская общины всё громче требуют обеспечения национально-культурных прав, повышения статуса области и расширения полномочий органов местного самоуправления, находя в этом поддержку со стороны Будапешта.

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Последняя фаза обострения ситуации внутри и вокруг Закарпатья пришлась на середину мая нынешнего года и была спровоцирована установкой венгероязычных стел на въездах в Береговский и Виноградовский районы области. Заметим, что именно в этих районах концентрация этнических венгров наиболее высока.

На первый взгляд, логичной кажется версия, что установка таких указателей – инициатива венгерской общины Закарпатья. Однако в двух крупнейших организациях, представляющих интересы украинских венгров (Культурном обществе венгров Закарпатья и Демократическом союзе венгров Украины), заявили о непричастности к появлению стел и назвали это провокацией. Более того, глава Демсоюза венгров Михаил Товт заметил, что венгерские надписи на данных конструкциях сделаны с грубейшими грамматическими ошибками. Уже это заставляет сильно сомневаться, что установка символических объектов была венгерской инициативой.

Зато мотивы организовать эту провокацию имела преступная украинская власть. Её интерес – перевести гнев неподконтрольных радикалов с себя на новое «логово сепаратизма». Неудивительно, что главным виновником инцидента со стелами Киев назначил неких «кураторов из ФСБ», якобы раскачивающих ситуацию в Закарпатье с помощью своих агентов в венгерской общине.

Украинские «гестаповцы» использовали акцию как повод для репрессий в отношении венгров Закарпатья. Была проведена серия обысков и задержаны два человека, которых обвинили в государственной измене (от 12 до 15 лет лишения свободы). В прокуратуре утверждали, что обвиняемые установили и планировали в дальнейшем инсценировать уничтожение агитационных стел «в интересах усиления напряжения в регионе, создания ложного представления о дискриминации и ущемлении венгероязычного населения Закарпатской области». В прошлом месяце обоих фигурантов неожиданно освободили по ходатайству прокуратуры на основании того, что они якобы добровольно сообщили о своих связях со структурами иностранного государства и получении заданий от них.

Словом, всё это очень похоже на халтуру украинских спецслужб с выдуманным «российским следом», судебным спектаклем и «ляпами» в виде ошибок в написании венгерских слов.

Воинствующие украинские нацисты тоже извлекли выгоду из резонансной ситуации, использовав её как повод для пиара. В условиях, когда россказни о героической борьбе с «донбасскими террористами» всем уже порядком надоели, тема «венгерских прокремлёвских сепаратистов» пришлась очень кстати.

Так, лидер запрещённой в РФ экстремистской организации «Братство» Дмитрий Корчинский выложил в соцсеть видео с говорящим названием «Убей сепаратиста», на котором «отряды украинских патриотов» разрушают агитационные стелы, избивают дежуривших возле конструкций активистов венгерской общины и сжигают их палатку. В свою очередь, лидер молодёжной неонацистской группировки С-14 Евгений Карась сообщил о проработке первых планов по зачистке Закарпатья от «венгерских шовинистов». «Кроме националистов и атошников, это всем безразлично. Но мы не отдадим своей земли. Если на Закарпатье полыхнет – туда стянутся все», – пригрозил главарь украинского «гитлерюгенда».

Впрочем, «свидомые» экстремисты уже давно перешли от словесных выпадов в адрес закарпатских венгров к акциям устрашения и даже покушениям на их жизнь и здоровье. В последние годы в регионе частыми явлениями стали неонацистские «марши славы» под лозунгами «Мадьяр на ножи!», нападения на этнических венгров и погромы офисов их организаций, акты вандализма в отношении венгерских памятников.

Тем не менее киевская хунта усматривает угрозу не в безумных «украинских патриотах», а в стремлении венгров и русинов защитить свои права. «Главные сепаратисты Украины находятся не в Закарпатье, в Донбассе или в Одессе – они сидят в киевских кабинетах и правят этой страной, – поясняет директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. – Чем больше киевские власти будут запрещать венгерские, русские, румынские, русинские организации, чем жёстче будут преследовать людей за их стремления к языковой и культурной самобытности, к защите своих элементарных прав, тем сильнее будет развиваться сепаратизм».

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В последнее время в Закарпатье с возрастающей частотой раздаются требования об изменении статуса и расширении полномочий области. Так, 5 апреля 2016 г. Закарпатский областной совет потребовал от украинского руководства признать регион специальной самоуправляемой административной территорией, а спустя полгода принял постановление о самостоятельной экономической политике края. (http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3715948) Депутаты ссылались на результаты областного референдума от 1 декабря 1991 г., в ходе которого 78% жителей области проголосовали за придание региону статуса специальной самоуправляемой территории в составе Украины.

Ещё одним сигналом из Закарпатья стало обращение Береговского районного совета от 24 февраля сего года к президенту, премьер-министру и председателю парламента Украины с просьбой не принимать законопроекты, ограничивающие использование языков нацменьшинств в общественной сфере. Также береговские депутаты предложили киевской власти заключить договор о разграничении полномочий.

Ту же линию гнёт венгерская диаспора. На трёх форумах национальных меньшинств Закарпатья, состоявшихся в прошлом году, венгерская община объявила о намерении добиваться создания территориальной автономии. А 1 декабря венгерская община выдвинула Киеву расширенный список требований: наделить область статусом территориальной автономии, предоставить венграм 20%-ные квоты в облсовете, увеличить объём вещания на венгерском языке на региональном телеканале, ввести обязательное преподавание венгерского языка в закарпатских школах.

Активность проявляют и подкарпатские русины. В декабре минувшего года представители «Народного совета русинов Закарпатья» в очередной раз обратились к президенту Украины с просьбой наделить область статусом самоуправляемой территории и признать русинов национальным меньшинством. Впрочем, свои подлинные надежды многие русины Закарпатья связывают не с Киевом, а с Будапештом. Хотя бы потому, что в отличие от Украины в соседней Венгрии они официально признаны национальной группой и обладают основными этнокультурными правами. Неудивительно, что в последние годы Будапешт часто становится местом проведения представительных венгерских и русинских форумов и конгрессов, на которых обсуждаются вопросы изменения политико-административного статуса Закарпатья и способы защиты прав проживающих там этнических меньшинств.

На сегодняшний день этнические общины остаются объектом пристального внимания украинских спецслужб, но позиции хунты в регионе от этого прочнее не стали. В целях усиления украинского националистического присутствия в Закарпатье Киев выдвигал идею присоединения области к соседней Львовщине в рамках реформы по децентрализации. Формально это объясняли «экономической целесообразностью».

Между тем суть проблемы экономических взаимоотношений между Закарпатьем и центральной властью совершенно иная. В Ужгороде небезосновательно считают, что киевская хунта на регионе изрядно экономит, тогда как направление хотя бы части доходов в местную казну позволила бы существенно оздоровить социально-экономическую обстановку в регионе. Особенно если учесть, что Закарпатье является стратегически важной транзитной территорией, через которую проходят международная автомагистраль и железная дорога, высоковольтные линии электропередач и газопровод Уренгой–Помары–Ужгород. К тому же область граничит сразу с четырьмя странами Европейского союза, имея с каждой из них таможенные пункты пропуска.

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На обстановку в Закарпатье активно влияет Венгрия. Её повышенный интерес и участие в делах региона предопределены тем, что на протяжении столетий эти земли находились в лоне венгерского государства, а сейчас там проживает свыше 150 тысяч этнических венгров (12% населения области), в большинстве своём имеющих венгерское гражданство в качестве второго. Наиболее энергично на закарпатском направлении себя проявляет оппозиционная праворадикальная партия «Йоббик», но и руководящие круги Венгрии уделяют соседнему украинскому региону большое внимание.

В Киеве нескоро забудут, как премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан в своей инаугурационной речи в мае 2014 г. заявил: «Для всех актуально положение живущего на Украине 200-тысячного венгерского сообщества, которое должно получить двойное гражданство, должно получить все коллективные права, должно получить возможности самоуправления». Спустя три года его заместитель Жолт Шемьен высказался о необходимости создания венгерских автономий за рубежом, подтвердив тем самым неизменность внешнеполитических приоритетов своей страны.

Резкую реакцию Будапешта вызвали дискриминационные законопроекты об использовании украинского языка в общественной сфере, телевещании и образовании. Венгрия была в числе тех государств, которые в ПАСЕ выступили против новых языковых инициатив Украины. В свою очередь, министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупреждал, что Будапешт не потерпит принятия каких-либо поправок, ведущих к ущемлению прав венгерского меньшинства, пригрозив в противном случае поднять этот вопрос на уровне Евросоюза.

Политика Венгрии на закарпатском треке не ограничивается лишь окриками первых лиц государства. С самого момента начала вооружённого конфликта в Донбассе венгерская внешняя разведка проводит на территории Украины спецоперации по защите интересов Будапешта, в частности оказывает поддержку венграм Закарпатья.

Венгрия успешно наращивает влияние в приграничном украинском регионе с помощью «мягкой силы». Существует специальная государственная программа, нацеленная на поддержку венгерских диаспор и районов их компактного проживания. Так, в ноябре прошлого года Венгрия выделила Украине беспроцентный кредит в размере 50 млн. евро на строительство окружной дороги в Берегово и трассы до Мукачево. Не первый год в области реализуется венгерская программа «План Эгана» с общим бюджетом 100 млн. евро, предусматривающая выдачу льготных кредитов мелкому и среднему бизнесу. Кроме того, Будапешт организует венгерские языковые курсы, финансирует Закарпатский венгерский институт им. Ф. Ракоци II и свыше полусотни школ с венгерским языком обучения, поддерживает венгерские национально-культурные организации и политические партии.

Особый компонент политики Венгрии – паспортизация соотечественников, проживающих за пределами страны. В 2011 г. она ввела упрощённый порядок предоставления гражданства зарубежным этническим венграм и русинам, и с тех пор, по данным правительства, на начало 2015 г. примерно 100 тысяч жителей Закарпатья оформили венгерское гражданство. К тому же у энной части закарпатских мадьяр венгерские паспорта были и до введения облегчённой системы их получения. Между тем украинская конституция не предусматривает двойного гражданства, а П. Порошенко даже внёс в Верховную раду проект закона о его запрете.

Однако Будапешт настойчиво склоняет Киев к заключению межгосударственного соглашения, которое бы гарантировало право закарпатских венгров иметь паспорта Венгерской Республики. Виктор Орбан призвал обсудить возможность подписания такого договора во время мартовской встречи с П. Порошенко на Мальте. Но в Киеве назвали «фундаментально неприемлемым» введение двойного гражданства в условиях «войны с РФ», хотя и пообещали не наказывать закарпатских венгров за второй паспорт.

Бытует мнение, что наличие венгерских паспортов у мадьяр Закарпатья позволяет Будапешту в любой момент вмешаться в дела Украины под предлогом защиты прав и безопасности своих граждан. В Конституции Венгрии есть положения об ответственности государства за судьбу зарубежных венгров и праве граждан на защиту во время пребывания за границей, хотя их можно толковать очень расширительно. Во всяком случае, утверждать, что Венгрия раздаёт паспорта в Закарпатье с целью создать основания для вмешательства в дела соседней страны под предлогом защиты своих граждан, было бы явным передёргиванием. В конкретном случае Будапешт хочет добиться для соотечественников гарантий безопасности, права на свободное использование венгерского языка и широкое самоуправление, а также легализации двойного гражданства.

Вместе с тем в обществе и политических кругах Венгрии присутствуют и реваншистские настроения. Правящие элиты, не говоря уже об ультраправых силах, клеймят позором Трианонский мирный договор, по которому две трети территории страны отошли к соседним государствам, и называют исторической несправедливостью присоединение Закарпатья к Украинской ССР в 1945 г. Несомненно, Венгрия не упустит возможности урвать свой «закарпатский кусок», но только в случае окончательного раздела «украинского пирога» между сопредельными государствами.

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На сегодняшний день марионеточная власть «незалежной» повторяет в Закарпатье «донбасские» ошибки. Главные из них – насаждение махрового украинского шовинизма и упорное нежелание идти на уступки населению. Пока в Закарпатье требуют особого статуса и расширения полномочий в составе Украины, у Киева ещё есть шанс начать двигаться в правильную сторону. Но вся беда в том, что Порошенко и К° не приемлют политику встречных шагов и компромиссов. Конфликт в Донбассе – явный тому пример.

Кирилл Ерченко

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