Плахотнюк добивается от Кремля признания Приднестровья?

05.09.2017 12:10:05

Практически каждый день в новостной ленте мы можем наблюдать различные сообщения, связанные с антироссийской деятельностью прозападного правительства Молдовы и попытками Плахотнюка добиться эскалации конфликта в Приднестровье.

Так, например, стало известно, что сотрудники Пограничной полиции молдавского государства запретили въезд на территорию республики целому ряду представителей СМИ и общественных организаций Москвы.

Более того, на берега Днестра не пустили представителя Верховного совета Приднестровья в России Ольгу Гукаленко, направлявшуюся в Тирасполь.

«Являясь гражданином Приднестровья, представитель Верховного Совета ПМР направлялась к месту постоянного жительства, что было подтверждено ею документально при прохождении пограничного контроля», - говорится в сообщении властей левобережья.

В это же время были депортированы: президент коллегии военных экспертов России, почетный председатель Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» Александр Владимиров, члены делегации Южной Осетии во главе с руководителем администрации главы Южной Осетии Игорем Козаевым, помощник исполнительного директора правления фонда «Русский мир» Всеволод Железнов.

Не пустили в Кишинев и главного редактора еженедельника «Аргументы и факты» Игоря Черняка. В качестве причины силовики назвали его профессиональную деятельность.

Если же мы вспомним систематические публичные провокационные высказывания представителей молдавского истеблишмента в отношении российского руководства, попытку срыва торжеств по случаю 25-летия миротворческой операции на левом берегу, объявление Вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата, то вывод напрашивается сам собой – Влад Плахотнюк и его подопечные в правительстве добиваются лишь одного окончательного разрыва отношений с Россией!

Действительно, терпение Кремля в один прекрасный момент может закончиться. К чему же это приведет нетрудно догадаться. Во-первых, с немыслимыми трудностями столкнутся наши соотечественники – трудовые мигранты, которые работают в Москве, Петербурге и других мегаполисах. Во-вторых, закончится какое-либо торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Кишинева. В-третьих, решением Кремля на территории молдавского государства могут закрыться многочисленные предприятия, которые так или иначе связаны с Москвой – в этом же случае тысячи молдаван и у себя на Родине потеряют рабочие места.

Ну и наконец, окончательно может решиться приднестровский вопрос, при том не в пользу Кишинева и всего населения днестровского региона.

Что может предпринять Россия?! Все очень просто. На первых порах в Тирасполе будет восстановлен и модернизирован аэропорт. Не исключено, что случайным образом там внезапно окажутся и комплексы С-400, которые станут надежной защитой для всех бортов, направляющихся в левобережье. Для охраны же современной военной техники, естественно, будут направлены взвода морской пехоты, ВДВ и сил специальных операций. При этом «Вежливых людей» местные жители, естественно, встретят с цветами, хлебом и солью. Следующим этапом станет признание итогов референдума 2006 года…

Конечно же в ответ наши партнеры из стран Запада усилят свое военное присутствие в Румынии, разместят войска НАТО на полигоне Бульбоака, выразят озабоченность, происходящими событиями и может быть даже введут санкции. Но всего этого от Чудских берегов до ледяной Колымы никто уже не боится.

К счастью всех этих драматических последствий с легкостью можно избежать. Маловероятно, что какие-либо радикальные меры будут предприняты Кремлем в этом году и первой половине 2018. Все будут ждать выборов. При том, не итогов волеизъявления граждан России, а местных парламентских выборов в Молдове.

Таким образом, у молдавского народа есть еще целый год, чтобы доказать всему миру и самим себе, что у нас есть право выбора, а наше мнение хоть что-то значит.

Александр Медведев, Бельцы, Молдова

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