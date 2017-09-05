Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН в Донбассе

05.09.2017 12:03:35

Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, передает ТАСС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По его словам, размещение сил ООН, обеспечивающих безопасность миссии ОБСЕ в Донбассе, пойдет на пользу "решению проблемы на юго-востоке Украины".

"Министр (иностранных дел РФ Сергей Лавров. - прим. ред.) здесь, будем считать, что это поручение министерству иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности", - добавил Путин.

Путин также подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.

Напомним, что миссия ОБСЕ регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Наиболее вопиющий случай произошел 23 апреля. В районе села Пришиб подорвался автомобиль ОБСЕ, в результате чего один человек погиб и двое поучили ранения. Погибшим оказался гражданин США, который работал по контракту с ОБСЕ как представитель медицинской компании. Замглавы ОБСЕ Хуг назвал подрыв машины СММ ОБСЕ намеренным. Кроме того, ОБСЕ призвала Киев расследовать гибель работника СММ в Донбассе.

25 апреля наблюдатели ОБСЕ подверглись нападению со стороны пьяных украинских боевиков. 29 апреля в ЛНР был обстрелян патруль ОБСЕ и сообщалось о взрыве рядом с представителями миссии.

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