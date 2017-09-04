В Европарламенте озаботились правами русских в Эстонии

04.09.2017 12:51:47

В Эстонии не соблюдаются права национальных меньшинств. Русскоязычное население республики подвергается дискриминации при приеме на работу и в учебных заведениях. Об этом говорится в докладе Генерального директората Европарламента по внутренней политике ЕС, с которым ознакомился RT.

В документе приводятся слова одного из участников фокус-группы, который назвал ситуацию с русскоговорящим меньшинством и связанным с ним законодательством «крайне политизированной».

«Примером может послужить кажущееся нейтральным требование к уровню владения языком при приеме на работу, которое отрицательно сказывается на трудоустройстве русскоговорящего населения», — сообщается в документе.

При этом составители доклада отметили, что до 2007 года носители «иностранного» (де-факто русского) языка могли закончить вуз, не зная государственного языка. «Теперь как минимум 40% учебной программы необходимо преподавать на государственных языках», — подчеркивается в документе.

В связи с этими и другими инцидентами Гендиректорат ЕП по внутренней политике призвал Евросоюз «взять на себя ответственность и принять необходимые меры, чтобы страны Союза эффективнее выполняли свои обязательства в рамках договоров в части, касающейся защиты национальных меньшинств».

Отметим, что русскоговорящих в Эстонии 330 тыс., что составляет четверть населения страны. При этом с 2011 года в республике действует Закон об эстонском языке, который признаёт иностранными все языки, кроме эстонского.

Несмотря на то, что в 2015 году Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы рекомендовал Эстонии изменить закон с учетом прав нацменьшинств, акт до сих пор не корректировался.

Как сообщил RT депутат от парламентской Центристской партии Эстонии Владимир Вельман, власти республики не заинтересованы решать проблемы, связанные с русским языком.

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