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Детали
С 5 сентября в Узбекистане вводится свободная конвертация валюты
|04.09.2017 12:48:24
Граждане-резиденты Узбекистана, начиная с 5 сентября, смогут без ограничений продавать и покупать валюту.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О первоочередных мерах по либерализации валютной политики", предусматривающий введение свободной конвертации для юридических и физических лиц, сообщается на сайте главы государства.
Согласно документу, начиная с 5 сентября, юридические лица Узбекистана могут без ограничений приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям (импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата командировочных расходов и другие переводы неторгового характера).
С указанной даты физическим лица-резидентам Узбекистана разрешено продавать в обменных пунктах и приобретать иностранную валюту в конверсионных отделах коммерческих банков в соответствии с действующим порядком с зачислением купленных средств на международные платежные карты и использовать их за границей без каких-либо ограничений.
Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, занимающиеся импортом потребительских товаров, могут приобретать в порядке, установленном для физических лиц, инвалюты через банковские счета.
Требование обязательной продажи валютной выручки в инвалюте экспортеров, независимо от форм собственности, полностью отменяется.
Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, а также фермерские хозяйства, имеющие доход в инвалюте, могут снимать наличную инвалюту со своих банковских счетов.
Ранее заместитель министра экономики республики Шухрат Исмаилов заявлял, что Узбекистан готов к свободному обмену иностранной валюты, однако минэкономики и другие ответственные органы должны проанализировать все аспекты либерализации и подсчитать прибыль и убытки от такого шага.
"Основной вопрос — это вопрос с инфляцией. Понятно, что при либерализации экономика страны столкнется с подорожанием определённых товаров. В том числе за счет того, что спрос на наши товары на зарубежных рынках возрастет, и на внутреннем рынке может образоваться дефицит и, соответственно, рост цен. Эти факторы мы тоже учитываем", — подчеркнул Исмаилов.
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