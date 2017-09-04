Армения в последний момент отказалась от участия в военных учениях НАТО

04.09.2017 12:46:48

Армения в последний момент отказалась от участия в учениях НАТО «Agile Spirit 2017» («Проворный дух»). Об этом изданию tert. am сообщили в пресс-службе министерства обороны Грузии.

«Министерство обороны Армении заявляло, что примет участие в проводимых в Грузии военных учениях «Agile Spirit 2017». Однако, к сожалению, наш сосед в последний момент отказался от участия», — сказал ответственный по связям с общественностью Минобороны Грузии Георгий Каджарава.

По его словам, в учениях участвуют Грузия, США, Болгария, Румыния, Украина, Латвия и Азербайджан.

По всей видимости решение армянской стороны было столь неожиданным, что с логотипа учений не успели убрать армянский флаг. В Минобороны Армении при этом отказались прокомментировать решение не принимать участия в учениях.

Армения в 2009 г. также в последний момент решила не участвовать в натовских учениях, проводимых в рамках программы «Партнёрство во имя мира».

По мнению наблюдателей, решение Армении в последний момент отказаться от учений может быть воспринято как давление со стороны Москвы.

Как сообщают грузинские СМИ, учения, которые продлятся до 11 сентября, стартовали на полигоне Орфоло в Ахалцихе 3 сентября в 12.00 (11.00 мск). На официальном открытии учений присутствовали президент Грузии Георгий Маргвелашвили и министр обороны Леван Изория.

Ранее сообщалось, что на полигон Орфоло прибыли несколько американских танков «Абрамс», а также около 500 военнослужащих.

Военные учения Agile Spirit проходят в Грузии с 2011 года и были разработаны в рамках пакета мер Грузия-НАТО

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