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Детали
Армения в последний момент отказалась от участия в военных учениях НАТО
|04.09.2017 12:46:48
Армения в последний момент отказалась от участия в учениях НАТО «Agile Spirit 2017» («Проворный дух»). Об этом изданию tert. am сообщили в пресс-службе министерства обороны Грузии.
«Министерство обороны Армении заявляло, что примет участие в проводимых в Грузии военных учениях «Agile Spirit 2017». Однако, к сожалению, наш сосед в последний момент отказался от участия», — сказал ответственный по связям с общественностью Минобороны Грузии Георгий Каджарава.
По его словам, в учениях участвуют Грузия, США, Болгария, Румыния, Украина, Латвия и Азербайджан.
По всей видимости решение армянской стороны было столь неожиданным, что с логотипа учений не успели убрать армянский флаг. В Минобороны Армении при этом отказались прокомментировать решение не принимать участия в учениях.
Армения в 2009 г. также в последний момент решила не участвовать в натовских учениях, проводимых в рамках программы «Партнёрство во имя мира».
По мнению наблюдателей, решение Армении в последний момент отказаться от учений может быть воспринято как давление со стороны Москвы.
Как сообщают грузинские СМИ, учения, которые продлятся до 11 сентября, стартовали на полигоне Орфоло в Ахалцихе 3 сентября в 12.00 (11.00 мск). На официальном открытии учений присутствовали президент Грузии Георгий Маргвелашвили и министр обороны Леван Изория.
Ранее сообщалось, что на полигон Орфоло прибыли несколько американских танков «Абрамс», а также около 500 военнослужащих.
Военные учения Agile Spirit проходят в Грузии с 2011 года и были разработаны в рамках пакета мер Грузия-НАТО
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