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Детали
ДНР: ВСУ не соблюдают «школьное перемирие»
|04.09.2017 12:43:31
Украинские силовики за прошедшие сутки почти 30 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 14 населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом в воскресенье 3 сентября сообщает ДАН, ссылаясь на заявление замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.
«С момента начала так и не наступившего „школьного перемирия“ наблюдается угрожающая тенденция увеличения количества нарушений режима прекращения огня украинской стороной, — сказал он. — За прошедшие сутки всего зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня с позиций ВС Украины».
Заместитель командующего уточнил, что на Донецком направлении ВСУ применили танки, минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие. По 10 населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущен один танковый снаряд, 18 мин калибром 120-мм и семь мин калибром 82-мм.
Кроме того, по информации командования на Мариупольском и Горловском направлениях украинские силовики выпустили пять мин калибром 82-мм по одному населённому пункту. Еще четыре населенных пункта были обстреляны из гранатометов и стрелкового оружия.
Напомним, что с полуночи 25 августа в Донбассе вступило в силу соглашение о перемирии. Оно было согласовано в Минске участниками Контактной группы в преддверии нового учебного года, в связи с чем получило название «школьное».
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