Новый "залп" в войне с Русской Православной Церковью

04.09.2017 12:19:33

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Настоятель храма св.Троицы на Воробьевых горах, известный богослов и миссионер, член Библейско - Богословской комиссии и Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви кандидат богословских наук протоиерей Андрей Новиков внесен в списки "террористов" на экстремистском ресурсе киевского режима "Миротворец".

«Это означает приговор о.Андрею, вынесенный ему нацистами и является угрозой для его жизни - мы имеем дело с нацистами, террористами, которые, как показали события в Одессе 2 мая 2014 г., не остановятся ни перед чем, в том числе - государственными границами.» - считает глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ Кирилл Фролов.

«Данный демарш против известного русского пастыря, пострадавшего от антиправославного киевского режима за свою верность Русской Православной Церкви и Церковному Преданию, ясно свидетельствующему о единстве Великой, Малой и Белой Руси, является очередным демаршем киевского режима в его войне с Православием, с Церковью и Патриархом всея Руси.

В знак солидарности с гонимой Церковью Новороссии, Малороссии и Подкарпатской Руси и исповедником Православия о.Андреем Новиковым просим всех прийти на вечер в честь 870-летия Москвы как "Третьего Рима", проводимом при участии прихода св.Троицы на Воробьевых горах 4 сентября в 18 часов в арт- центре "Дудо" (Ленинский проспект, д.30) и приходить в наш миссионерский, патриотических приход ревнителей Патриарха Кирилла», - призвал эксперт.

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