Московские Патриархисты: державная модернизация против либеральной реформации

04.09.2017 12:13:50

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Опять опущен "занавес умолчания" над великой датой столетия начала великого Поместного Собора 1917-18 г.г. - репортаж на НТВ, статья митрополита Илариона (Алфеева) в РГ и практически все. Указанные публикации в государственных СМИ - это свидетельство почитания Российским государством и Президентом Путиным Патриарха Кирилла и Патриаршества Московского и всея Великой, Малой и Белой России. Но либерально-компрадорская элита и ее СМИ молчат. Оно и понятно. В 1917 году компрадорское Временное правительство сделало все, чтобы не допустить возрождения Патриаршества, а Церковь Русскую превратить в безгласное приложение, подчиненное либеральному прозападному режиму.

Обер–прокурор Временного правительства Львов, министр исповеданий (сторонники Патриаршества – вообще против такого министерства-«посредника» с властью, ослабляющего Церковь) Карташев и проводники их воли в Церкви – гл. редактор «Церковно – общественного вестника» проф. Б.Титлинов и либеральная профессура Духовных Академии устроили самую настоящую войну Патриаршеству, его главный идеолог митрополит Антоний (Хрпаровицкий) был фактически арестован временным правительством в Валаамском монастыре. Примечательно, что вся «научная» «аргументация» проф.Каптерева против Патриарха Никона имела не научную, а политическую ,компрадорскую природу. Это был «заказ», агитация против восстановления Патриаршества, за которое митрополит Антоний (Храповицкий) начал борьбу задолго до Собора 1917-18 г.г. Если бы Патриаршество было восстановлено в 1905 г.. ,вместо создания Думы и «указа о веротерпимости», то есть был реализован вариант «консервативной модернизации», а не либеральных реформ, то не было бы никакого «адского Февраля 1917». Если бы Собор 1917 года прошел бы по сценарию «православных патриархистов» во главе с митрополитом Антонием-сначала восстановить Патриаршество, избрать Патриарха, а потом принять все необходимые решения, то набравший большинство голосов на Соборе 1917 года сильный Патриарх Антоний (Храповицкий) мобилизовал бы Церковь, общество и остановил бы большевиков. Но февралисты - антипатриархисты не допустили этого. Именно они потом организовали обновленческий раскол. Но на Соборе 1917 г., видя, что проигрывают сторонникам Патриаршества, сделали все, чтобы не допустить избрания Патриархом митрополита Антония (история со «жребием» странна, а на Соборе 2009 года вообще была антипатриаршей). С огромным трудом Патриархисты переиграли обновленцев соглашаясь на навязанные обновленцами выбора Патриарха «жребием», они провели в кандидаты единомышленников-митрополиты Тихон и Антоний, по сути, были единомышленниками, патриархистами, принадлежали к «Союзу русского народа». Промыслительность избрания относительно более «мягкого» Тихона в том, что Антония большевики расстреляли бы сразу. Кроме того, святитель Тихон, в отличие от митрополита Антония не носил «розовых очков» в отношении Константинопольского Патриархата, ударившего в 1924 году в спину Русской Церкви, признав незаконную «польскую автокефалию» и обновленцев. В ответ святой Патриарх Тихон ликвидировал автономию УПЦ – эту продавленную антипатриархистами уступку Собора 1917-18 г.г. самозваным Временному правительству и «Центральной раде». Таким образом, православные патриархисты» во главе с митр.Антонием (Храповицким) и св. арх.Иларионом (Троицким) победили в главном –вопреки дьявольскому сопротивлению внешних и внутренних врагов Русской Церкви и России было восстановлено Московское, Великой, Малой и Белой России Патриаршество, которое спасло и спасет и Русскую Церковь и до сих пор расчлененную Великую, Малую и Белую Россию!

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