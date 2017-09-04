В плане Плахотнюка есть вариант с отделением Гагаузии

04.09.2017 12:05:25

В последнее время в средствах массовой информации, в объединениях жителей в социальных сетях, которые, так или иначе, связаны с Гагаузией, мы можем все чаще и чаще увидеть сообщения, посвященные возможному отделению автономии от молдавского государства.

Спровоцирован этот всплеск небезызвестным олигархом Владом Плахотнюком.

Давайте попробуем прояснить ситуацию. После провозглашения жителями Вулканештского, Чадыр-Лунгского и Комратского районов МССР 19 августа 1990 года «Гагаузской республики», после длительных переговоров и «перетягивания каната» на протяжении четырех лет, местное население пошло на определенные уступки Кишиневу. В итоге 23 декабря 1994 года парламентом Молдовы был принят «Закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)». Тогда же высшим законодательным органом молдавского государства было принято решение привести всю законодательную базу в соответствии с вышеназванным нормативно-правовым актом. Депутаты в 1994 года сами определили срок выполнения – полгода!

Однако до сих пор этого так и не было сделано. Правящие прозападные силы сознательно игнорируют все многочисленные обращения гагаузского народа, властей Комрата и даже требования президента Игоря Додона. Тем самым лидер ДПМ Плахотнюк всячески подогревает не только и без того во многом противоречивые отношения с Гагаузией, но и сознательно провоцирует рост движений за независимость автономии.

Цель олигарха проста и понятна – любой ценой он стремится сохранить свое политическое, а, следовательно, и экономическое влияние в днестровском регионе.

В его планах предусмотрено два основных варианта развития событий: с автономией в составе Молдовы и образование нового «Приднестровья».

Итак, как же видит демпартия дальнейшее развитие событий? Во-первых, увеличение числа организаций и общественных активистов, выступающих за «незалежность» приведет к снижению авторитета действующего главы Гагаузии Ирины Влах, которая с завидным упорством на протяжении последних лет борется с влиянием олигархического режима. Во-вторых, деятельность радикально настроенных личностей спровоцирует уменьшение количества сторонников президента Молдовы Игоря Додона и Партии Социалистов (ПСРМ) в целом. Так, уже сегодня ряд местных малоизвестных политиков и общественников призывают к полному отказу от сотрудничества с «кишиневскими партиями» - в том числе и с партией президента!

Напомним, что на прошедших выборах нынешний глава молдавского государства в автономии получил практически 100% голосов избирателей. При этом лидер ПСРМ является ярым государственником и считает, что «у Гагаузии нет будущего без Молдовы, как нет будущего и у Кишинева без Комрата».

Ну и в третьих, не нужно обладать гениальным аналитическим умом, чтобы спрогнозировать, что во всем этом, бесспорно, прозападные политики обвинят Москву! Что, в свою очередь, станет их очередным аргументом перед американцами для получения безотчетных средств на борьбу с мнимой российской угрозой.

Просчитал «Плаха» и вариант с отделением Гагаузии. В этом случае он не будет пытаться мобилизовать армию и полицию для силового решения конфликта, он просто попытается задушить экономической блокадой неподконтрольный ему регион. Кстати, формально Кишинев может даже отказаться от территориальных претензий, назвав это вынужденными мерами для вступления в НАТО. Ведь в образовании очередного «сепаратистского» региона наверняка обвинят Москву и президента Путина! Личностная выгода же Плахотнюка ясна и понятна: Молдова лишится еще практически 300 тысяч граждан и избирателей, которые никогда бы не поддержали прозападные власти.

Что ж, к счастью, второй вариант развития событий на данном этапе все же маловероятен, но сам факт его существования не может пугать. Ведь это будет равносильно смертному приговору для молдавской государственности.

Александр Медведев

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