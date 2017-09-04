Визовый режим по-русски: паспорт получат менее десяти процентов украинцев

04.09.2017 11:56:44

С 1 сентября вступили в силу поправки в миграционное законодательство, облегчающие получение российского гражданства для жителей Украины. В ФМС они преподносятся как настоящий подарок для украинцев, желающих переехать в Россию.

«МК» попытался разобраться, облегчат ли жизнь украинским мигрантам последние нововведения.

По новым правилам мигрантам из Украины необходимо представить в УФМС заверенную нотариусом копию заявления об отказе от гражданства Незалежной, а второй экземпляр отправить на родину. Ответа от украинской стороны можно не дожидаться. Вроде бы стало действительно легче и быстрее, ведь заветная «весточка» из Киева порой шла около года, а если переезжает житель Донецкой или Луганской области, то ее и вовсе не присылали. Однако, по мнению руководителя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер, поправки в законодательстве практически не принесут никакой реальной пользы.

— Широко распространенные сведения о том, что изменения в законе коснутся большого числа претендентов на получение российского гражданства, неверны. По факту они затронут только тех, кто проходит по программе переселения носителей русского языка, и то далеко не всех. Это очень маленький процент от общего числа мигрантов из Украины, — отмечает Лариса Шеслер.

Так, стать «носителем русского языка» практически нереально. Согласно официальной статистике МВД, за все время существования программы (более 15 лет) данный статус получили только 20 тысяч человек, а гражданами РФ из них стали около 6%. Украинцев в этом списке совершенно смешное число — 24 человека. Другим же категориям переселенцев юридически заверенного документа от украинской стороны о выходе из гражданства никогда и не требовалось. Это касалось тех, кто переезжает по программе переселения соотечественников и кто претендует на гражданство по стандартной схеме: разрешение на временное проживание, вид на жительство и в итоге — получение российского паспорта.

— К сожалению, главным препятствием для получения гражданства носителям русского языка остается требование рождения или проживания на территории нынешней России. Это значит, что русские, родившиеся в Одессе или Харькове, по этой программе все равно не проходят, — объясняет Шеслер.

К слову, это касается и тех украинцев, которые родились и проживали в Крыму, если они оттуда уехали до референдума 2014 года и не смогли воспользоваться получением гражданства как жители полуострова.

— В итоге изменения коснутся тысячи человек, максимум десятка тысяч, — считает Шеслер. — Процедура получения российского паспорта украинцами пока не освоена и затруднена. Я думаю, что в ближайшие полгода-год никакого облегчения для мигрантов из Украины не будет, если не примут закон Затулина–Поклонской, который действительно радикально облегчает получение гражданства для всех русских, возвращающихся в Россию.

Депутаты от партии власти Константин Затулин и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская внесли в Госдуму законопроект, согласно которому на упрощенную процедуру получения российского гражданства могут претендовать все уроженцы и потомки жителей территорий бывшего СССР и Российской империи. Однако есть одно условие: знать русский язык, а точнее — проходить по программе носителей русского языка. В парламенте законопроект зарегистрировали в марте этого года, но будет ли он принят — сказать пока сложно. У него есть как сторонники, так и противники. Первые считают, что это поможет решить демографические проблемы, ведь в России в последние годы рождаемость падает. Кроме того, уменьшается и число работоспособного населения, что, несомненно, сказывается на экономике страны. За счет притока работоспособных переселенцев можно будет решить обе проблемы.

Противники законопроекта, в свою очередь, опасаются, что он может привести к наплыву мигрантов из Средней Азии, которые никаким образом не относятся к коренным народам России. Аналогичного мнения придерживаются и россияне. Согласно опросу ВЦИОМ, 78% респондентов — за переселение в Россию русскоязычного населения, но только 26% считают возможным использовать критерий владения русским языком как причину для упрощенного предоставления гражданства. Однако такого мнения россияне придерживаются в отношении приезжих из Узбекистана, Таджикистана и соседних республик. Против упрощенной выдачи российского гражданства украинцам, белорусам и другим славянским этносам высказались менее 10 процентов респондентов.

Председатель Федеральной национальной культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько считает, что именно за счет переселенцев из Украины можно будет решить экономические и демографические проблемы страны. Он отмечает, что поправки от 1 сентября отчасти облегчают получение гражданства, но ими мало кто сможет воспользоваться, а самое главное — они не спасают от огромного количества бюрократических процедур. По его мнению, реально помогли бы квоты на бесплатное прохождение тестов по русскому языку. Особенно это касается жителей Восточной Украины, для которых лишние шесть тысяч рублей на дороге не валяются. Согласно статистике американского Института Гэллапа, 83 процента украинцев говорят на русском языке и считают его родным, а около 95 процентов используют его в повседневной жизни, поэтому экзамены становятся для них дополнительным и бессмысленным бременем. К слову, в отношении уроженцев Средней Азии и Кавказа действуют аналогичные требования, хотя у них с русским языком все значительно хуже.

Тем временем число украинцев, регулярно посещающих Россию, если не растет, то уж точно не падает. Конечно, большинство из них — трудовые мигранты, однако это не спасает их от регулярных визитов в миграционные центры и сдачи экзаменов. На сегодняшний день только по официальным данным практически 500 тысяч граждан Украины имеют разрешение на временное проживание в России, 176 тысяч — вид на жительство, а около восьмисот тысяч украинцев ежегодно продлевают патенты на работу. Часть из этих людей уже подали заявки на получение российского паспорта, но из-за бюрократического катка они вынуждены годами ожидать заветного документа.

По словам заместителя главы МВД Александра Горового, на данный момент около 600 тысяч украинцев находятся в России и ждут «зеленый свет» на получение российского паспорта, а это только те, кто смог собрать и оплатить все необходимые документы.

Павел Иванов

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