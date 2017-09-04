27 лет. Курс на независимость

04.09.2017 11:47:49

2 сентября Приднестровье отметило свой 27-й день рождения. В канун этой исторической даты во Дворце Республики прошло торжественное собрание.

Поздравляя приднестровцев с предстоящим праздником, Президент Вадим Красносельский отметил, что за 27 лет проиднестровский народ прошёл немало испытаний и продолжает их проходить с гордо поднятой головой. Ведь сила многонационального приднестровского народа в сплоченности и единстве.

«1992 год в приднестровской историографии отмечен эпитетом „кровавый“. 2 марта в Дубоссарах началась широкомасштабная агрессия Молдовы против Приднестровья, а 19 июня произошло вторжение в город Бендеры. Но республика выстояла. Выстояла потому, что на ее защиту встали лучшие. И я говорю не только о мужчинах. Многие приднестровские женщины не смогли остаться в стороне. Они собирали и доставляли на передовую провизию, помогали раненым и даже доставали так необходимое для обороны молодой страны оружие. Пользуясь случаем, выражаю слова признательности, уважения и благодарности всем защитникам Приднестровья, представительницам женского движения», — сказал Президент.

Война 1992 года забрала жизни 804-х человек, более 1470 человек было ранено, многие впоследствии умерли от ран. Память погибших защитников республики зал почтил минутой молчания.

Особые слова благодарности в этот день звучат в адрес Российской Федерации — страны - гаранта, страны-миротворца, в 1992 году остановившей агрессию Молдовы против Приднестровья и сохраняющей мир на нашей земле. Укрепление сотрудничества с Российской Федерацией по-прежнему остаётся в числе первоочередных задач внешней политики ПМР.

«Хочу выразить слова глубокого уважения и благодарности Российскому государству, лично Президенту России Владимиру Владимировичу Путину и его специальному представителю по Приднестровью — Дмитрию Олеговичу Рогозину, Федеральному Собранию и Правительству России за огромную помощь и поддержку, оказываемую республике», — отметил в своём выступлении Вадим Красносельский.

Глава государства подчеркнул, что очередная, уже 27-я годовщина образования республики служит очевидным подтверждением тому, что наша республика в полной мере состоялась как правомочная, неотъемлемая и самостоятельная часть мирового сообщества. При этом фундаментальные принципы, которые положены в основу внешней политики, остаются неизменными. Это независимость Приднестровской Молдавской Республики, её широкое международное признание.

Не обошёл вниманием глава государства и положение дел в сфере экономики, обратив внимание, что руководству республики пришлось приложить немало усилий, чтобы стабилизировать ситуацию. Сегодня по основным макроэкономическим показателям отмечается положительная динамика.

«Так, объем промышленного производства (без учета объемов выработки электроэнергетики) увеличился на 31%. В отраслевом разрезе рост зафиксирован по большинству структурообразующих отраслей. Наращивание товарного выпуска продемонстрировали черная металлургия (плюс 79%), машиностроение и металлообработка (плюс 48%), промышленность строительных материалов (плюс 9%), легкая промышленность (плюс 10%), пищевая промышленность (плюс 14%)», — обратил внимание Президент.

Затронул в своём выступлении Вадим Красносельский и тему военной службы, подчеркнув, что армии уделяется особое внимание — продолжается обеспечение войск новой форменной одеждой, осуществлен переход на рабочий день — с 8 часов утра до 6 часов вечера — для граждан, проходящих службу по призыву. При этом студенты-призывники теперь могут продолжить обучение в вузе на заочной форме за счет средств бюджета.

3 сентября откроет свои двери Тираспольское Суворовское училище. Этого события с нетерпением ждут сотни мальчишек.

«Сегодня, как и 27 лет назад, перед нами стоит общая цель — сохранять стабильность и мир на нашей земле, сделать все, чтобы наши города и села, семьи и предприятия процветали», — заключил глава государства.

Разделить с приднестровцами праздник сегодня пришли и высокие гости — президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мерзоев, глава Официального представительства Республики Абхазии в ПМР Александр Ватаман, глава Официального представительства Республики Южная Осетия в ПМР Виталий Янковский.

Приветствуя собравшихся от имени Республики Алания, Виталий Янковский сообщил, что в Приднестровье направлялась делегация Южной Осетии, но вчера власти Молдовы их развернули в аэропорту Кишинева и вынудили вернуться обратно в Цхинвал.

«Южная Осетия признает Приднестровье, Абхазию и борющийся Донбасс и это нравится не всем. Наши недруги делают все возможное для того, чтобы не дать нашим республикам быть вместе, вместе бороться за независимость и международное признание. Но мы выстоим и победим, потому что мы строим справедливый мир, в котором нет двойных стандартов, ценится каждый народ, без исключения», — подчеркнул глава представительства Республики Южная Осетия в Приднестровье и зачитал приветственное обращение президента РЮО.

Телеграммы по случаю 27-летия ПМР направили Президент Нагорного Карабаха, первый заместитель председателя Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, Председатель «ЛДПР» Владимир Жириновский, руководители ведомств, областей и городов Российской Федерации.

Продолжились торжества праздничным концертом. Зажигательные молдавские, украинские, русские и болгарские танцы подарили Бендерский ансамбль танца и песни «Приетения», ансамбль народной музыки и танца «Ватра», Государственный ансамбль танца и народной музыки «Виорика».

Известные музыкальные композиции исполнил Государственный симфонический оркестр ПМР и Приднестровский государственный хор.

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