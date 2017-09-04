Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 12:54:48
- США и Украина проведут наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии далее »
- 12:51:47
- В Европарламенте озаботились правами русских в Эстонии далее »
- 12:48:24
- С 5 сентября в Узбекистане вводится свободная конвертация валюты далее »
- 12:46:48
- Армения в последний момент отказалась от участия в военных учениях НАТО далее »
- 12:43:31
- ДНР: ВСУ не соблюдают «школьное перемирие» далее »
- 14:32:36
- Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом вступает в полную силу далее »
- 14:29:15
- В России упрощается порядок получения гражданства для украинцев далее »
- 14:22:18
- Власти Крыма сообщили о провале телевещания с Украины на полуостров далее »
- 14:18:58
- Лавров: те, кто выступают за вывод войск России из ПМР, хотят войны далее »
- 14:17:02
- В Гагаузии с рабочим визитом находится делегация из Санкт-Петербурга далее »
-
Во всех образовательных учреждениях прозвенел первый звонок далее »
-
В Сочинском госуниверситете будут учиться студенты из 47 регионов России и 15 стран мира далее »
-
Свобода слова по-украински. Время покажет. Выпуск от 31.08.2017 далее »
-
60 минут по горячим следам от 30.08.2017 далее »
-
Игорь Шишкин: Трамп пытается стравить Польшу с Германией далее »
-
Процесс. Крым без купюр 30.08.2017 далее »
-
Корейский кризис. Время покажет. Выпуск от 29.08.2017 далее »
Детали
В Сочинском госуниверситете будут учиться студенты из 47 регионов России и 15 стран мира
|01.09.2017
Об этом сегодня заявила ректор вуза Галина Романова на торжественном собрании по случаю Дня знаний. Оно по традиции состоялось в концертном зале «Фестивальный»
Из 7 тысяч желающих поступить в СГУ, 1200 уже зачислены. Продолжается приём на заочную форму обучения, в магистратуру и аспирантуру. География студентов говорит о большой популярности Вуза. Студентами СГУ стали представители 47 регионов России и 15 стран мира.
Кира Геокчоглян, студентка СГУ(Липецкая обл, г. Елец): «Я слышала раньше об этом институте. Сочи — город туристический и факультет «Сервис туристических агентств». Поэтому выбрала именно этот ВУЗ»
Анастасия Ногина, студентка СГУ(Ростовская область): «Меня этот ВУЗ сразу привлёк. Я поняла, что именно тут я хочу учиться. Я с нетерпением ждала результатов, волновалась, до слёз уже доходило. А когда увидела, что я в списках, то столько было радости. Собрала свои вещи и приехала подала документы. Я рада и думаю, что именно этот ВУЗ даст мне полную возможность раскрыть себя».
А у студентов СГУ действительно большие возможности. В этом году он начинает работать в новом статусе — опорного вуза. То есть готовить высококвалифицированных специалистов из регионов и участвовать в его развитии.
Галина Романова, ректор Сочинского государственного университета: «На сегодняшний день подписано много интересных соглашений университетом, в рамках которых будут выстраиваться и образовательные программы, научная деятельность. С Леонтьевским центром, с правительством Кабардино-Балкарии, готовится соглашение с группой из Франции, ожидаем большую делегацию, чтобы реализовывать программу двойных дипломов».
Сегодня молодёжь приветствовали и представители Университета из Северной Аризоны. Они приглашают весной лучших студентов СГУ на бюджетное обучение на один семестр в Америку. Поедут наши ребята на курсы и в Южную Корею. В Сочинском Госуниверситете много лет действует программа по обмену студентами. Такое международное сотрудничество активно поддерживает депутат Госдумы Константин Затулин.
Константин Затулин, депутат Государственной Думы РФ: «Надеюсь, что в ближайшие годы СГУ будет набирать обороты и становиться по устойчивой традиции центром притяжения для ищущих молодых людей. Хочется пожелать, чтобы всё было хорошо, чтобы эти годы были для них самыми лучшими, чтобы люди не потратили их бездумно, чтобы они воспользовались этим временем, чтобы собрать всё в свою копилку».
А студенты СГУ в этом году примут участие в качестве волонтёров во Всемирном фестивале молодёжи и студентов, на следующий год будут задействованы в Чемпионате мира по футболу. На базе СГУ также пройдёт Российско-казахский и Российско-абхазский форумы и Школа лидерства.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.