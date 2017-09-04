Об этом се­год­ня за­яви­ла рек­тор ву­за Га­ли­на Ро­ма­но­ва на тор­жес­твен­ном соб­ра­нии по слу­чаю Дня зна­ний. Оно по тра­ди­ции сос­то­ялось в кон­цер­тном за­ле «Фес­ти­валь­ный»

Из 7 ты­сяч же­ла­ющих пос­ту­пить в СГУ, 1200 уже за­чис­ле­ны. Про­дол­жа­ет­ся при­ём на за­оч­ную фор­му обу­че­ния, в ма­гис­тра­ту­ру и ас­пи­ран­ту­ру. Ге­ог­ра­фия сту­ден­тов го­во­рит о боль­шой по­пу­ляр­ности Ву­за. Сту­ден­та­ми СГУ ста­ли пред­ста­ви­те­ли 47 ре­ги­онов Рос­сии и 15 стран ми­ра.

Ки­ра Ге­ок­чоглян, сту­ден­тка СГУ(Ли­пец­кая обл, г. Елец): «Я слы­ша­ла рань­ше об этом ин­сти­ту­те. Со­чи — го­род ту­рис­ти­чес­кий и фа­куль­тет «Сер­вис ту­рис­ти­чес­ких агентств». По­это­му выб­ра­ла имен­но этот ВУЗ»

Анас­та­сия Но­ги­на, сту­ден­тка СГУ(Рос­тов­ская об­ласть): «Ме­ня этот ВУЗ сра­зу прив­лёк. Я по­ня­ла, что имен­но тут я хо­чу учить­ся. Я с не­тер­пе­ни­ем жда­ла ре­зуль­та­тов, вол­но­ва­лась, до слёз уже до­хо­ди­ло. А ког­да уви­де­ла, что я в спис­ках, то столь­ко бы­ло ра­дос­ти. Соб­ра­ла свои ве­щи и при­еха­ла по­да­ла до­ку­мен­ты. Я ра­да и ду­маю, что имен­но этот ВУЗ даст мне пол­ную воз­можность рас­крыть се­бя».

А у сту­ден­тов СГУ дей­стви­тель­но боль­шие воз­можнос­ти. В этом го­ду он на­чи­на­ет ра­бо­тать в но­вом ста­ту­се — опор­но­го ву­за. То есть го­то­вить вы­со­кок­ва­ли­фи­ци­ро­ван­ных спе­ци­алис­тов из ре­ги­онов и учас­тво­вать в его раз­ви­тии.

Га­ли­на Ро­ма­но­ва, рек­тор Со­чин­ско­го го­су­дарс­твен­но­го уни­вер­си­те­та: «На се­год­няшний день под­пи­са­но мно­го ин­те­рес­ных сог­ла­ше­ний уни­вер­си­те­том, в рам­ках ко­то­рых бу­дут выс­тра­ивать­ся и об­ра­зо­ва­тель­ные прог­раммы, на­уч­ная де­ятель­ность. С Ле­онть­ев­ским цен­тром, с пра­ви­тель­ством Ка­бар­ди­но-Бал­ка­рии, го­то­вит­ся сог­ла­ше­ние с груп­пой из Фран­ции, ожи­да­ем боль­шую де­ле­га­цию, что­бы ре­али­зо­вы­вать прог­рамму двой­ных дип­ло­мов».

Се­год­ня мо­ло­дёжь при­ветс­тво­ва­ли и пред­ста­ви­те­ли Уни­вер­си­те­та из Се­вер­ной Ари­зо­ны. Они приг­ла­ша­ют вес­ной луч­ших сту­ден­тов СГУ на бюд­жетное обу­че­ние на один се­местр в Аме­ри­ку. По­едут на­ши ре­бя­та на кур­сы и в Юж­ную Ко­рею. В Со­чин­ском Го­су­ни­вер­си­те­те мно­го лет дей­ству­ет прог­рамма по об­ме­ну сту­ден­та­ми. Та­кое меж­ду­на­род­ное сот­рудни­чес­тво ак­тивно под­держи­ва­ет де­пу­тат Гос­ду­мы Кон­стан­тин За­ту­лин.

Кон­стан­тин За­ту­лин, де­пу­тат Го­су­дарс­твен­ной Ду­мы РФ: «На­де­юсь, что в бли­жай­шие го­ды СГУ бу­дет на­би­рать обо­ро­ты и ста­но­вить­ся по ус­той­чи­вой тра­ди­ции цен­тром при­тя­же­ния для ищу­щих мо­ло­дых лю­дей. Хо­чет­ся по­же­лать, что­бы всё бы­ло хо­ро­шо, что­бы эти го­ды бы­ли для них са­мы­ми луч­ши­ми, что­бы лю­ди не пот­ра­ти­ли их без­думно, что­бы они вос­поль­зо­ва­лись этим вре­ме­нем, что­бы соб­рать всё в свою ко­пил­ку».

А сту­ден­ты СГУ в этом го­ду при­мут учас­тие в ка­чес­тве во­лон­тё­ров во Все­мир­ном фес­ти­ва­ле мо­ло­дё­жи и сту­ден­тов, на сле­ду­ющий год бу­дут за­дей­ство­ва­ны в Чем­пи­она­те ми­ра по фут­бо­лу. На ба­зе СГУ так­же прой­дёт Рос­сий­ско-ка­зах­ский и Рос­сий­ско-аб­хаз­ский фо­ру­мы и Шко­ла ли­дерс­тва.











