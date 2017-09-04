Константин Затулин: СБУ обвиняет ФСБ в терактах, так как сама в них замешана

04.09.2017 11:40:27

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

В Службе безопасности Украины громче всех обвиняют спецслужбы РФ в якобы подготовке терактов в украинских городах, потому что сами в этом замешаны заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

Соответствующий комментарий Затулин дал РИА Новости.

«Эта служба безопасности, на самом деле, для украинского народа стала службой опасности, потому что она как раз и вовлечена и в террористические акты на территории ДНР и ЛНР, как минимум… Естественно, они громче всех кричат «держи вора», потому что сами в этом замешаны», — заявил Затулин.

По его словам, главе СБУ Василию Грицаку для своих обвинений необходимо иметь доказательства, однако их нет, как нет и «судебных или еще каких-то процессов, которые бы удостоверили хоть какое-то участие России в каких-то терактах».

«Боле того, на сегодняшний день украинское правосудие не справилось с задачей разобраться, например, в виновниках в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. И всячески уклоняется от того, чтобы довести до конца следствие по погибшим на Майдане», — напомнил Затулин.

По его словам, заявления Грицака сделаны исключительно в пропагандистских целях.

«Слова этого господина какие-либо как истина хоть в какой-то малейшей степени рассматриваться не могут, это очевидный типичный для сегодняшней Украины чиновник, политический деятель, который пытается набрать себе очки, перещеголяв всех своей русофобией», — подытожил Затулин и призвал игнорировать заявления Грицака.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обратился к главе Федеральной службы безопасности РФ Александру Бортникову Соответствующее обращение он сделал в эфире канала «Прямой».

«Александр Васильевич, я к вам обращаюсь как офицер к офицеру… Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя нарушать работникам спецслужб. Вы перешли все границы, которые только можно перейти. И вы, и я знаем, что к организации терактов на территории Украины — и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне и других городах причастны сотрудники спецслужб РФ», — заявил Грицак.

По его словам, якобы в РФ готовился теракт, в котором планировали обвинить Украину и начать туда вторжение. Грицак призвал главу ФСБ «остановиться» и заверил, что он как глава СБУ «никогда не отдаст приказ организовывать в России теракты против мирных граждан».

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