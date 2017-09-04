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Рубрика / Видео
Во всех образовательных учреждениях прозвенел первый звонок
|01.09.2017
Уже по традиции в День знаний гимназию посещают её знаменитые выпускники. Один из них - Константин Затулин. Он выпускник сочинской первой школы 1975 года.
КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
Учась в первой школе - тогда она так называлась. Или английская школа. Сейчас это гимназия номер один. Учились по трём разным адресам. Потом уже в 8м классе мы начали осваивать это здание, которому уже, дай бог, сколько лет. И конечно, тогда было меньше учеников, но было не меньше энтузиазма.
На протяжении многих лет свой порядковый номер учебное заведение оправдывает на высшем уровне. Уже более полувека первая гимназия показывает один из самых высоких результатов среди учебных заведений не только курорта и края, но и страны.
ЭЛЬВИРА ЛАТИЕВА, ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ №1 г. СОЧИ
У нас в этом году два 100бальника, огромное количество детей, показавших высочайшие результаты, все дети поступили в высшие учебные заведения. Я очень горжусь ими.
К слову, не смотря на то, что учебный год только начался, в первой гимназии уже побит личный рекорд. Впервые за всю историю набор в первые классы составил сразу 168 человек.
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