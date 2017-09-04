Вновь "рука Кремля"

04.09.2017 11:34:43

Глава службы безопасности Украины Василий Грицак в обращении к главе ФСБ Александру Бортникову обвинил российские спецслужбы в подготовке терактов на территории Украины.

"Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб. Вы перешли все возможные черты, какие только можно перейти", — сказал он в эфире телеканала "Прямой".

В частности, он заявил о российском участии в организации терактов в Одессе, Харькове, Херсонесе и других городах и добавил, что Россия ищет повод для начала полномасштабной операции на Украине.

Обвинения в организации терактов в Москве

Ранее Грицак уже выступал с подобными заявлениями. Так, в середине августа он обвинил российские спецслужбы в подготовке терактов в Москве и других российских городах, вину за которые, по его словам, впоследствии возложили бы на трех ветеранов военной операции в Донбассе.

Грицак заявил, что СБУ задержала двух граждан Украины, которые предложили трем бывшим участникам АТО "выехать в Москву на строительные работы, за которые им хорошо заплатят. По его словам, российские спецслужбы фиксировали прибытие украинцев на объекты инфраструктуры, чтобы использовать это как "доказательство подготовки и осуществления терактов в Москве украинской властью", — утверждает глава СБУ.

Запрет на въезд для депутатов

Глава СБУ также выступал за запрет и введение уголовной ответственности за посещение России украинскими депутатами, политиками и общественными деятелями.

Позднее депутат Рады от фракции "Радикальная партия" Игорь Мосийчук потребовал ввести уголовную ответсвенность для депутатов, посетивших Россию.

"Председатель СБУ должен незамедлительно обнародовать список украинских политиков и госслужащих включительно с офицерами самой СБУ, которые без надлежащего разрешения органов государственной власти посещали страну-агрессора Российскую Федерацию. Эти лица должны быть привлечены к уголовной ответственности", — заявил Мосийчук, комментируя инициативу главы СБУ.

В Госдуме раскритиковали это предложение и отметили, что такая мера не усилит украинское государство.

"Наказывать уголовным образом за факт посещения России — это, мне кажется, такой перебор, который ни в какой ситуации не может быть воспринят как адекватное действие, как предложение находящегося в нормальном состоянии политического деятеля", — заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

Биометрический контроль для Россиян

Кроме того, с 2018 года для россиян усложнится въезд на Украину.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования ими о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию. По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев, однако наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.

Российские власти неоднократно заявляли, что примут меры, если Украина решится на изменение процедуры въезда для россиян. Так, глава МИД Сергей Лавров еще в июне пообещал "зеркально" ответить на инициативы Киева.

"Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами non grata, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?" — отметил глава внешнеполитического ведомства.

В Кремле заявили, что ужесточение правил скажется, в первую очередь, на самой Украине.

Объявить "страной-агрессором"

В конце августа этого года представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Россия на законодательном уровне будет признана "страной-агрессором" в связи с "вмешательством государства во внутренние дела Украины и ее участием в конфликте в Донбассе".

Она добавила, что согласно 51-й статье Устава ООН Украина получит право на самооборону.

" Это, еще раз, не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов", — подчеркнула представитель Порошенко в парламенте.

Доказательств причастности России к конфликту в Донбассе представлено не было. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а также заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризис.

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