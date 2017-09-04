В парламенте РФ высмеяли Порошенко за указ о биометрическом контроле

04.09.2017 11:20:08

В Госдуме и Совфеде прокомментировали указ президента Украины Петра Порошенко о внедрении с 2018 года биометрического контроля для граждан других стран, пересекающих украинскую границу, в том числе россиян. Парламентарии заявили, что Порошенко навредил не россиянам, а украинцам, и даже объявили указ смешным. Симметричных мер со стороны РФ не последует, предполагают в парламенте.

Напомним, что 1 января иностранцам на границе придется сдавать отпечатки пальцев, при этом система проверки граждан РФ при пересечении границы будет более строгой, чем в отношении других иностранцев. Для россиян утвержден двухступенчатый контроль. Они будут предоставлять биометрические данные, а также должны заблаговременно уведомить о том, что намерены ехать на Украину, и предоставить минимальный объем информации о себе, заявили в Госпогранслужбе Украины.

Действия Киева в первую очередь ударят по украинским гражданам, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

"Я думаю, что будут адекватные действия со стороны России, симметричные. Это, конечно, создаст очень серьезные проблемы для украинских граждан", - отметил Жарихин, которого цитирует РИА Новости.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, говоря об ответной реакции РФ, призвал подождать реальных действий Киева.

"Если они сделают по-настоящему что-то, что нанесет ущерб нам, то, конечно, мы должны будем реагировать и отвечать. Если это очередной выпад в адрес РФ, то тут и говорить не о чем", - сказал парламентарий агентству.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков, в свою очередь, рассудил, что России не стоит зеркально отвечать на эти меры, ведь "значительная часть граждан Украины, которые приезжают в Россию, дружелюбно настроены по отношению к нам", - сказал Цеков. Однако он назвал возможными "точечные меры по отношению к отдельным лицам или регионам, например, включая западную Украину, жители которой зачастую проявляют недружественное отношение к России".

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников полагает, что России не стоит идти на симметричные ответные меры и вводить пункты биометрического контроля на границе с Украиной. В комментарии ТАСС депутат сказал, что Украина сознательно не пошла на ведение полноценных виз, понимая, что в этом случае "ответ со стороны России они получат".

В качестве ответной меры РФ, возможно, введет для граждан Украины обязанность заблаговременного информирования о прибытии в РФ, предположил он в комментарии "Интерфаксу". По его словам, "биометрию можно при этом не вводить". По его словам, не стоит идти на поводу тех, кто шаг за шагом пытается затруднить общение простых граждан.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров тоже считает, что Россия не будет уподобляться Украине и вводить биометрический контроль для рядовых украинцев.

"Мы отделяем действия политиков от интересов рядовых граждан Украины, украинцы остаются для нас братским народом", - сказал он. Сенатор также назвал "смешным" желания киевских властей ограничить приезд россиян. "Это украинцы к нам массово едут, граждане России почти перестали посещать Украину", - подчеркнул Джабаров, которого цитирует ТАСС.

Татьяна Замахина

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