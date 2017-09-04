Въезжать на Украину жители РФ будут только по биометрическим паспортам и только после предварительного (за 30 дней) заполнения анкеты на сайте украинского МИДа (причём на русском языке нельзя, только на украинском или английском). Этот порядок предлагалось ввести с 1 января 2018 г., но СМИ утверждают, что он заработает уже 1 сентября. «Едва ли Украина технически готова уже ввести новый порядок, — сказал „АиФ“ 1-й зампред Комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин. — Несомненно, Киев хочет разорвать как можно больше связей между нашими народами. По сути, в оскорбительной форме вводится визовый режим, хотя украинские власти это отрицают. Надо ли принимать зеркальные меры? Не уверен — можно найти другие способы наказать авторов этой инициативы».

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