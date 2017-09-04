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Детали
Как въехать на Украину с 1 сентября?
|01.09.2017 18:42:34
Константин Федорович ЗатулинПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ
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Въезжать на Украину жители РФ будут только по биометрическим паспортам и только после предварительного (за 30 дней) заполнения анкеты на сайте украинского МИДа (причём на русском языке нельзя, только на украинском или английском). Этот порядок предлагалось ввести с 1 января 2018 г., но СМИ утверждают, что он заработает уже 1 сентября. «Едва ли Украина технически готова уже ввести новый порядок, — сказал „АиФ“ 1-й зампред Комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин. — Несомненно, Киев хочет разорвать как можно больше связей между нашими народами. По сути, в оскорбительной форме вводится визовый режим, хотя украинские власти это отрицают. Надо ли принимать зеркальные меры? Не уверен — можно найти другие способы наказать авторов этой инициативы».
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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