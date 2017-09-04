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Детали
Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом вступает в полную силу
|01.09.2017 14:32:36
Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в пятницу вступает в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
В связи с этим власти Украины уже пообещали новый этап реформ и в перспективе вступление страны в Евросоюз и НАТО. Опрошенные РИА Новости эксперты в свою очередь считают вступление ассоциации в силу лишь формальной процедурой. Они выразили сомнения в продуктивности реформ и перспективах интеграции в евроатлантические структуры. Кроме того, как полагают эксперты, соглашение превращает украинскую экономику в сырьевой придаток и является "актом капитуляции".
Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли.
В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило запустить действие соглашения в полной мере.
При этом президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер напомнил Киеву, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать.
Президент Украины Петр Порошенко сравнил вступление в силу соглашения об ассоциации с Евросоюзом с "широким евро-атлантическим автобаном", который приведет страну к членству в Евросоюзе и НАТО. Украинский лидер также пообещал новый этап реформ, которые, по его словам, потребуют максимальных усилий и объединения всех ветвей власти, бизнеса и гражданского общества ради "построения лучшего европейского будущего для украинского народа".
"Наши совместные усилия приведут к тому, что Украина будет членом ЕС. Это произойдет потому, что мы, в первую очередь, в это верим", — сказал Порошенко накануне вступления соглашения в силу.
По его словам, доказательством успешности политики властей является завершение ратификации соглашения об ассоциации с ЕС, а также получение безвизового режима с Евросоюзом.
"Первого сентября у нас будет праздник не только потому, что дети пойдут в школу. Первого сентября вступает в силу ключевой политический документ для нашего государства — соглашение об ассоциации с Европейским союзом… Сейчас перед нами стоят задачи, которые четко расписаны в соглашении об ассоциации — что и когда нам нужно делать", — отметил президент.
Между тем президент Еврокомиссии (ЕК) Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать. В Киеве возмутились по поводу этих слов. Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий обратился в ЕК за разъяснениями. Как подчеркнул Точицкий, Порошенко не говорил, что Украина уже в ЕС и НАТО. По его мнению, слова Юнкера были широко использованы в СМИ "с целью дискредитации Украины и нашего евроинтеграционного курса".
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