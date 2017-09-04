Власти Крыма сообщили о провале телевещания с Украины на полуостров

01.09.2017 14:22:18

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский заявил, что вещание украинских телеканалов на полуострове так и не началось, что говорит о провале антикрымского проекта киевской власти.

Ранее член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил, что на территории Крыма в тестовом режиме началось вещание пяти телеканалов. По его словам, с 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме.

«Разницей между тестовым вещанием, как они его называют, и вещанием на постоянной основе никакой не будет, потому что ни того, ни другого в Крыму как не было, так и нет», — заявил в интервью РИА «Новости» Полонский.

По его словам, все украинские проекты в отношении Крыма изначально провальные. Это обусловлено позицией местных жителей по поводу того, что происходит на Украине.

Полонский добавил, что киевские власти могут и дальше обманывать украинский народ, поскольку жителям Крыма нет до этого дела.

«Мы на себе этой истории не ощущаем никакой: ни тестовой, ни постоянной», — резюмировал вице-премьер.

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