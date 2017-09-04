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Детали

Лавров: те, кто выступают за вывод войск России из ПМР, хотят войны


01.09.2017 14:18:58

Москва считает, что те, кто подсказал Молдавии идею вывода российских миротворцев из Приднестровья, настроены на войну в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее постпред Молдавии при ООН Виктор Морару направил в секретариат организации письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о выводе из страны иностранных военных.

"Я не думаю, что можно предрекать войну. Никто этого не хочет, кроме тех, кто водил рукой представителей молдавского правительства, когда они писали ноту о необходимости вывести наших военнослужащих из Приднестровья. Те, кто это подсказал молдавскому правительству, они хотят войны между нами и Украиной, между нами и Молдовой", — сказал Лавров в ходе общения со студентами МГИМО.

По словам Лаврова, "это линия на сдерживание России".

Глава МИД РФ напомнил, что российские военнослужащие находятся в Приднестровье на основе соглашений, которое были заключены вскоре после того, как горячую фазу конфликта в начале 90-х удалось погасить благодаря российской армии.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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