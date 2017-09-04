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Детали
В Гагаузии с рабочим визитом находится делегация из Санкт-Петербурга
|01.09.2017 14:17:02
В Гагаузской автономии находится с визитом делегация Санкт-Петербурга. Делегацию возглавляет председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ правительства Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев.
Как сообщили Gagauzinfo.MD в Главном управлении внешних связей Гагаузии, целью визита является передача учебным заведениям Гагаузии гуманитарного дара – партии детской художественной и образовательной литературы. Общее количество книг в партии – более восьми тысяч экземпляров. Литература будет распределена между учебными заведениями Гагаузии.
В рамках визита глава петербургской делегации Сергей Серезлеев и глава автономии Ирина Влах посетят торжественную линейку в селе Томай и в гимназии-детсаде им. Сыртмача в Чадыр-Лунге. А затем примут участие в открытии мини-футбольного поля в Чадыр-Лунге. Делегацию также сопровождает посол России в Молдове Фарит Мухаметшин.
Затем стороны проведут расширенную встречу в Комрате, где обсудят текущее состояние отношений между регионами.
Санкт-Петербург является одним из ключевых регионов-партнеров Российской Федерации с Гагаузской автономией. Только в прошлом году правительство Санкт-Петербурга передало в автономию партию мини-тракторов для коммунальных служб, машины скорой помощи, пожарную автоцистерну, дорогостоящее медицинское оборудование.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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