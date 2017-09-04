В Городе-Герое Севастополе завершился Международный теннисный турнир «Большая Бескозырка – 2017»

XX Юбилей Института стран СНГ

Обратная сторона медали

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
04.09.2017
12:54:48
США и Украина проведут наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии далее »
12:51:47
В Европарламенте озаботились правами русских в Эстонии далее »
12:48:24
С 5 сентября в Узбекистане вводится свободная конвертация валюты далее »
12:46:48
Армения в последний момент отказалась от участия в военных учениях НАТО далее »
12:43:31
ДНР: ВСУ не соблюдают «школьное перемирие» далее »
01.09.2017
14:32:36
Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом вступает в полную силу далее »
14:29:15
В России упрощается порядок получения гражданства для украинцев далее »
14:22:18
Власти Крыма сообщили о провале телевещания с Украины на полуостров далее »
14:18:58
Лавров: те, кто выступают за вывод войск России из ПМР, хотят войны далее »
14:17:02
В Гагаузии с рабочим визитом находится делегация из Санкт-Петербурга далее »

Во всех образовательных учреждениях прозвенел первый звонок далее »

В Сочинском госуниверситете будут учиться студенты из 47 регионов России и 15 стран мира далее »

Свобода слова по-украински. Время покажет. Выпуск от 31.08.2017 далее »

60 минут по горячим следам от 30.08.2017 далее »

Игорь Шишкин: Трамп пытается стравить Польшу с Германией далее »

Процесс. Крым без купюр 30.08.2017 далее »

Корейский кризис. Время покажет. Выпуск от 29.08.2017 далее »

Детали

В Гагаузии с рабочим визитом находится делегация из Санкт-Петербурга


01.09.2017 14:17:02

В Гагаузской автономии находится с визитом делегация Санкт-Петербурга. Делегацию возглавляет председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ правительства Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев.

Как сообщили Gagauzinfo.MD в Главном управлении внешних связей Гагаузии, целью визита является передача учебным заведениям Гагаузии гуманитарного дара – партии детской художественной и образовательной литературы. Общее количество книг в партии – более восьми тысяч экземпляров. Литература будет распределена между учебными заведениями Гагаузии.

В рамках визита глава петербургской делегации Сергей Серезлеев и глава автономии Ирина Влах посетят торжественную линейку в селе Томай и в гимназии-детсаде им. Сыртмача в Чадыр-Лунге. А затем примут участие в открытии мини-футбольного поля в Чадыр-Лунге. Делегацию также сопровождает посол России в Молдове Фарит Мухаметшин.

Затем стороны проведут расширенную встречу в Комрате, где обсудят текущее состояние отношений между регионами.

Санкт-Петербург является одним из ключевых регионов-партнеров Российской Федерации с Гагаузской автономией. Только в прошлом году правительство Санкт-Петербурга передало в автономию партию мини-тракторов для коммунальных служб, машины скорой помощи, пожарную автоцистерну, дорогостоящее медицинское оборудование.

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

«Услышал Додон похоронный звон». Госдума критикует молдавского президента

Президент Молдавии раскритиковал просьбу правительства включить в повестку Генассамблеи ООН вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья 

Рогозин и Додон наперекор Западу проведут совместную встречу в Тегеране

Ситуация с Рогозиным хуже закона о новых санкциях США

Дмитрий Рогозин пообещал, что «хамский жест» Молдавии будет стоить ей десятки, а может быть, сотни миллионов долларов 

«Было бы странно ждать от вице-премьера изысканной дипломатии в отношении Молдавии»

Депутат Госдумы Константин Затулин — о решении властей Молдавии 

Кабмин Молдавии объявил Рогозина персоной нон грата

Дмитрий Рогозин рассказал о потерях Кишинёва после срыва его визита

Антироссийский шабаш в Молдове

Антироссийский шабаш в Молдове 

Молдавия, Рогозин и Додон: новые интриги в непростом треугольнике

Запланированный на пятницу визит вице-премьера Дмитрия Рогозина в Кишинев под угрозой срыва – молдавская сторона под разными предлогами отказывает в прилете самолету с российской делегацией. 

Молдавский демарш

Парламент Молдавии принял декларацию о выводе российских войск, входящих в миротворческий контингент, с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР), сообщил Интерфакс. За принятие документа проголосовал 61 депутат из 101. Его поддержали представители фракций Демократической партии, Либерально-демократической, Либеральной партии и группы Народно-европейской партии.

Додон ждет Путина в Кишиневе

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.