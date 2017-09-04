Процесс. Крым без купюр 30.08.2017

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Всем скептикам и ненавистникам назло Крым живет полной жизнью. Август — самый разгар туристического сезона. Итоги подводить еще рано, но, по данным аналитиков, летний сезон 2017 г. побьет рекорды. На пляжах полуострова сейчас яблоку негде упасть. В Крыму также полным ходом идет развитие инфраструктурных проектов, реализуются региональные программы. Однако все это полностью игнорируются на Украине и на Западе. Там СМИ создают свою, альтернативную картину современного Крыма, крайне далекую от действительности. На остров засылаются и блогеры, которые пытаются выудить из жителей «правду». Украинская и западная пропаганда также уверяют, что предприниматели якобы бегут с полуострова, а «угнетенный» народ Крыма просит Киев принять его обратно в состав страны. Кто и зачем распространяет на Украине и на Западе эту откровенную ложь? Могут ли это быть старые обиды за собственные планы на Крым после революции на Майдане в 2014 году? И ограничится ли Запад лишь провокациями на страницах СМИ?

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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