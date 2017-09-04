Плахотнюк не оставляет выбора Додону

01.09.2017 14:12:38

Показывая свою бескомпромиссность и верность традициям «демократии», действующие власти не оставляют выбора президенту Додону и Партии Социалистов.

Стало известно, что представители исполнительной и законодательной власти молдавского государства не примут участие в заседании республиканского Высшего совета безопасности (ВСБ). Это решение было принято на заседании правящей демократической партии, возглавляемой местным олигархом Владом Плахотнюком.

Формальным поводом отказа послужила инициатива президента Игоря Додона обсудить с членами ВСБ решение правительства об объявлении высокопоставленного российского чиновника Дмитрия Рогозина персоной нон грата на берегах Днестра.

Однако, на наш взгляд, первопричины кроются гораздо глубже. Так, одной из тем дискуссии могла бы стать ситуация вокруг полигона в селе Бульбоака. Напомним, что на официальном сайте федеральных закупок США опубликована аукционная документация на строительство восьми строений для нужд американских военнослужащих на самой границе с Приднестровьем. Что, в свою очередь, не только является вопиющим нарушением Конституции (Молдавия нейтральное и внеблоковое государство), создает напряженность в диалоге Кишинева с Москвой, но и может привести к эскалации конфликта двух берегов Днестра.

При этом молдавское правительство в рамках общения с прессой наотрез отрицало очевидные факты, оправдываясь полученным несколько лет назад грантом от своих заокеанских коллег. В рамках же возможного диалога на совете безопасности ответственным лицам пришлось бы отвечать по существу, что позволило бы выявить ни один факт преступного сговора главы кабмина Павла Филипа и его «начальника» Влада Плахотнюка с руководством НАТО.

Также своим провокационным решением демократы в очередной раз стремятся доказать преданность американским кураторам. Ведь в последнее время местным министрам перестали верить не только на берегах Днестра, но и на Западе. О чем может свидетельствовать небывалая пиар кампания, организованная в поддержку еще не так давно обычной пешки в окружении «Плахи» Майи Санду. Создав ей образ борца за европейские ценности, американцы планируют сделать из нее вторую Юлию Тимошенко, используя классические методы цветных революций. В этом случае олигарх, естественно, сохранит свое влияние, но вот в свите его явно произойдут изменения.

Тем не менее, показывая свою бескомпромиссность и верность традициям «демократии», действующие власти не оставляют выбора президенту Додону и Партии Социалистов. Заявленные главой государства на 24 сентября протесты в режиме нон-стоп должны как минимум заставить Плахотнюка и его сателлитов уважать Конституцию Молдавии и выбор народа. В идеале же они должны покинуть Кишинев и отправиться доживать свой век в столь любимой ими Румынии.

Что ж, до начала акций протеста осталось чуть менее месяца. И за это время каждый гражданин многострадального молдавского государства должен для себя решить: хочет ли он жить в нищете и голоде, зарабатывая деньги лишь вдалеке от Родины и наблюдая за тем, как некогда процветающая республика Советского Союза постепенно превращается в придаток одной из самых бедных стран Европы – Румынии или…

Уверен, выбор очевиден.

Александр Медведев, Молдавия

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.