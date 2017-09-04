"Родина ставит нас в унизительное положение просителей"

01.09.2017 14:02:04

С первого сентября вступают в силу поправки, внесенные Госдумой в Закон «О гражданстве РФ» в самом конце весенней сессии. Этих поправок три: о лишении российского гражданства лиц, осужденных по «террористическим» и «экстремистским» статьям УК; вторая — о введении присяги для иностранцев, впервые получающих российский паспорт, и, наконец, третья, самая резонансная — об упрощении порядка получения российского гражданства для граждан Украины, получивших статус носителей русского языка.

Конечно, упрощение процедуры получения гражданства для какой-то части соотечественников — позитивный момент в миграционной политике России, которая в последнее время в основном ужесточается. За граждан Украины, имеющих статус носителей русского языка, можно порадоваться. И даже можно догадаться, почему именно для них, граждан страны, на территории которой никак не закончится война, сделано такое исключение. Но в то же время возникает недоуменный вопрос: а законно ли это — выделять какую-то одну часть соискателей российского гражданства и давать ей преференции, которыми не могут воспользоваться все остальные соотечественники, прибывшие из других стран, но так же, как и переселенцы с Украины, имеющие тот самый статус носителя русского языка?

Этот закон о носителях появился в 2014 г. благодаря инициативе президента В.В.Путина и вызывал большие надежды у соотечественников, претендующих на российское гражданство. Мы, соотечественники, живущие тогда за рубежом, были благодарны российскому президенту, который заметил в прямом эфире ТВ: «Процесс выдачи российского гражданства сегодня до безобразия забюрократизирован». Было отмечено, что такие ступени, как получение РВП — разрешения на временное проживание и получение вида на жительство, фактически дублируют друг друга. Российские законодатели отменили РВП, как лишнюю ступень на пути к гражданству. За это спасибо. Нам дано право, получив свидетельство о том, что мы владеем русским как родным, подавать заявление о виде на жительство, минуя стадию РВА, а потом сразу же на гражданство. То есть не семь лет карабкаться по ступеням к российскому гражданству, а получить его в течение одного года. Но это — в идеале, а на самом деле вот какую преграду непонятно зачем внесли законодатели в этот хороший по сути закон о носителях: прежде чем просить в России вид на жительство, ты обязан не только отказаться от своего прежнего гражданства (это требование было и раньше в других статьях Закона «О гражданстве»), но еще должен кроме своего отказа представить справку от уполномоченного органа покидаемой страны о том, что тебе разрешен выход.

Вы только вдумайтесь, читатель, в какое унизительное положение просителей нас ставит Родина. Уму непостижима эта логика: посредником между будущим гражданином России и самой Россией ставится зачем-то чужое государство! Стоит ли удивляться, что покидаемые государства не спешат исполнять это странное требование. Не только Украина не выдает таких справок, Узбекистан, где мне выпало родиться, поступает так же. Так вот, из-за этого требования, которое многим из нас просто невозможно исполнить, закон о носителях почти четыре года считался мертвым. Теперь, когда эта преграда на пути к гражданству хоть для носителей с Украины наконец-то снята, закон наконец-то заработает. Хочется надеяться, что депутату К.Ф.Затулину удастся в ближайшее время провести в жизнь его полную поправку, касающуюся всех соотечественников-переселенцев, получивших статус носителей, но вынужденных жить в родной стране без гражданства. Невозможно понять, из-за какой же вины нас так наказали. Надо ли объяснять, как это больно и обидно для нас, чувствующих себя отверженными?

Ни одна страна в мире не фильтрует в законе своих соотечественников по принципу политической сообразности, как делает это Россия. Зато есть страны, в которых миграционное законодательство имеет репатриационный характер. Более того, ориентируется законодательство на поддержании титульной нации. К примеру, в Польше существует карта поляка. Чтобы ее получить, нужно всего лишь показать свои родственные связи со страной, то есть доказать, что у вас в роду есть поляки. Владельцы такой карты будут освобождены от всех финансовых сборов при получении польского гражданства. Те, кто приедет на постоянное место жительства в Польшу, получат средства на аренду жилья и интенсивные курсы изучения языка.

В Израиле действует закон о возвращении, по которому право стать гражданином страны появляется не только у евреев, но и лиц с еврейскими корнями, вплоть до третьего колена. Получить подданство страны можно даже в случае, если ваш родственник-еврей уже умер либо пребывает в другом государстве и не собирается переезжать в Израиль.

А Россия с легкостью забывает о миллионах русских соотечественников, разбросанных по всему белу свету. Развал СССР, по словам Владимира Путина, стал крупнейшей трагедией XX века: «В первую очередь потому, что в одно мгновение 25 миллионов русских людей оказались за пределами Российского государства, хотя они жили в пределах Советского Союза. Затем вдруг СССР рухнул — просто за ночь на самом деле. И оказалось, что в бывших советских республиках жили 25 миллионов русских людей. Они жили в одной стране. И вдруг они оказались за пределами страны».

За 90-е годы в Россию из бывших советских республик переселилось более 7 миллионов человек, в основном это русские. Русский народ является титульным народом страны, однако мы почему-то стесняемся об этом вспоминать, и нас как-то не заботит, что численность государствообразующей нации неуклонно падает. Так, в период между двумя последними переписями населения численность русских сократилась почти на 4 млн человек, а их доля уменьшилась до 79,8% по сравнению с 81,5% в 1989 году.

По последнему прогнозу ООН, сделанному в 2008 году, на 2050 год население Российской Федерации будет составлять 116 миллионов человек.

Состав российского населения к 2050 году изменится настолько радикально, что русские окажутся в меньшинстве. Под наплывом мигрантов РФ уже стала более многонациональной, чем в советскую эпоху. За два десятилетия на ее территории практически полностью воспроизведен многонациональный состав СССР, возникли новые диаспоры. Это, естественно, позитивная тенденция, Россия всегда была многонациональной и колоритной страной. Однако многие эксперты утверждают, что естественная убыль русского народа рано или поздно приведет к трагедии. На протяжении всей истории с древних времен и по сей день русский народ объединял вокруг себя территорию, которая сейчас называется Россией. Не будет русских, не станет и России. Поэтому страна должна дорожить тем, что возвращение русских и русскоязычных с обломков рухнувшей советской империи продолжается. Их нужно всей душой принимать, а не отталкивать бюрократическими заморочками, которые превращают радостный акт получения российского гражданства в многолетнюю муку для соотечественников. Это несправедливо и просто ненормально, что по Закону «О гражданстве», принятому в 2002 году, русские и русскоязычные, возвращаясь домой, в Россию (другой родины у нас нигде в мире нет), становятся такими же де-юре «иностранцами», как случайно попавшие к нам, например, беженцы из Африки.

Российское миграционное законодательство обязательно должно носить репатриационный характер. Тогда не будут случаться такие обидные возмутительные нелепости, как это произошло с долгожданным законом о носителях русского языка. Тимур Канцеров Источник

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