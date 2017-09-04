Деобанди, ШОС, БИА и Сунна

01.09.2017 13:56:34

В России и на всём постсоветском пространстве в целом, как среди научной общественности так и среди чиновников, озабоченных проблемой псевдорелигиозного радикализма, сложилось неоднозначное отношение к такому известному и широко распространенному в Индо-Пакистанском регионе мусульманскому течению как деобанди, название которого восходит к всемирно известному исламскому университету в Индии «Дар уль-Улюм Деобанд» .

В связи с тем, что в последнее время Россия, все больше «отсекаемая» от себя коллективным Западом, разворачивается на Восток и наращивает активность в таких региональных альянсах как Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС), в которую недавно вошли Индия и Пакистан, экспертное прояснение вопроса с деобанди приобретает определенную значимость.

Оно немаловажно также в связи с предстоящим открытием 4 сентября Болгарской Исламской Академии (БИА) , предназначенной для подготовки на российской почве собственных высококлассных мусульманских ученых.

При этом, на мой взгляд, в первую очередь представляют ценность оценки не светских ученых-исламоведов, как зарубежных так и отечественных, а самих российских мусульманских авторитетных ученых-традиционалистов, так как именно они являются тем индикатором, который позволяет определить насколько то или иное течение приемлемо на российской почве и гармонирует с исторически сложившимся традиционным исламом ханафитского либо шафиитского толка.

К числу таких уверенно можно отнести Абу Али Аль-Ашари , который в 2013 – 2015 гг. обучался премудростям ханафитского мазхаба в Исламском университете Дар аль-ифта аль-Мухмудийя (г. Дурбан, ЮАР). Закончив это авторитетное мусульманское учебное заведение, он стал муфтием ханафитского мазхаба, получив право самостоятельно издавать фетвы (богословско-правовые заключения).

Ранее, в 2008-2012 гг., овладев самостоятельно исламскими познаниями у известных мусульманских ученых из российского Дагестана, а также Иордании, Бахрейна, Ливана и Сирии, Абу Али Аль-Ашари давал уроки прихожанам в Татарской (Исторической) мечети г. Москвы.

С 2009 года, основав образовательный сайт «Дарульфикр.ру» , «распространяет исламские знания и защищает истинное суннитское вероучение от искажений заблудших сект». В настоящее время также работает на исламских информационно-образовательных порталах Духовного Управления Мусульман Республики Татарстан www.annisa-today.ru и Духовного Управления Мусульман Казахстана www.azan.kz. Автор и переводчик книг и статей по акыде (вероубеждению), фикху (мусульманскому праву), хадису (преданию) и другим исламским наукам.

Так вот, этот уважаемый мусульманский ученый, признанный не только в России, но и за рубежом, в одном из своих недавних аудио-комментариев в целом позитивно оценивает алимов (ученых) школы деобанди, как наиболее строго соблюдающих Сунну Пророка Мухаммеда (да благославит Его Всевышний Аллах и да приветствует).

По мнению Абу Али Аль-Ашари, ученые Деобанда справедливо полагают, что такое скрупулезное следование Сунне позволяет мусульманам, которые находятся в меньшинстве и проживают в неисламских государствах, сохранить свою религию и идентичность.

Прослушать краткий и весьма убедительный аудио комментарий Абу Али Аль-Ашари можно здесь:





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