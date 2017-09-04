Свобода слова по-украински. Время покажет. Выпуск от 31.08.2017

Игорь Сергеевич Шишкин Заместитель директора Института стран СНГ

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Заместитель директора Института стран СНГ

В среду в центре Киева был похищен корреспондент Первого канала. Анну Курбатову схватили недалеко от дома, посадили в машину и увезли. Журналистку задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Ранее в адрес корреспондента поступали угрозы. Например, после репортажа о Дне независимости Украины. И это не первый случай высылки журналистов с Украины. Киев уже неоднократно ограничивал работу российских СМИ.В студии программы обсуждают подробности задержания и депортации с Украины журналистки Первого канала и говорят о политике лжи, проводимой киевскими властями. Эксперты "Время покажет" пытаются понять, почему Европа закрывает глаза на происходящее на Украине.

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