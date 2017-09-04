Средневековых христианские древности южного берега Крыма (истории изучения)

01.09.2017 13:24:05

Историческое прошлое, реальность прошлых веков с его великой культурой духовности и жизненным опытом наших предков всегда была и остается величайшей собственностью для нашего Отечества и всех людей доброй воли.

Вызов современности неким образом должны отвлечь наше внимание от исторического наследия из которого выросло наше самосознание.

Одной из жемчужины является Южный Берег Крыма - узкая полоска земли, охватывающую территорию от Алуштинской долины - на востоке до Ласпинской долины на – западе, и прилегающую к ней горной части южных склонов Главной гряды. Средняя ее ширина не превышает 3 км, длина от Алушты до Ласпи около 80 км, площадь – 250-300 кв. км - это составляет 1% площади всего Крымского полуострова.

На этой небольшой площади сохранилось огромное количество археологических артефактов, среди которых выделяются христианские древности. Если древности Херсонеса, Боспора, юго-западного Крыма с его «пещерными городами» для нас являются наиболее известными и изученными, то аналогичные им памятники Южного Берега Крыма находятся особняком.

В обобщающих работах, публикациях, статьях, монографиях по истории средневековой Таврики (так называли в эпоху античности и средневековья южную горную часть полуострова) христианские древности упоминаются в контексте развития социально-экономических, культурных связей, исторических периодов.

В настоящее время на территории от Алушты до Ласпи зафиксировано более 120 средневековых христианских храмов, известных по историко-архивным и археологическим источникам[1]. Это отдельно стоящие храмы, храмы с некрополями, обнаруженные среди остатков открытых поселений, на горных перевалах, у источников, в укрепленных монастырях и крепостях Горного и Южнобережного Крыма.

Остатки храмов с прилегающими к ним могильниками являются важнейшим источником по изучению, появлению и распространения христианства в древней Таврике. Однако христианские, или, как их еще можно назвать, церковные древности Южного Берега Крыма до сих пор остаются terra incognito как для широкого круга любителей истории, так и для большинства специалистов - археологов и историков.

В хронологических рамках христианские древности южнобережья охватывают период с VI по XVIII вв. Именно в VI в. начинается строительство первых христианских храмов на Южном берегу Крыма, в первых византийских крепостях, построенных Юстинианом I (527-565 гг.) в Алустоне и в Горзубитах. А с XVIII в. связан последний период их истории. Когда в 1778 г. христианское население было выселено за пределы Крымского полуострова, постепенно происходит разрушение и средневековых христианских храмов.

Исследование средневековых христианских древностей Южнобережья, как и всего полуострова, было начато после присоединения Крыма к России в конце XVIII в. С этого периода полуостров переживает настоящее паломничество[2]. Ученые, путешественники, чиновники, помещики, описывают, зарисовывают древние руины Таврики, обращая заметное влияние на византийские древности.

Не только житие равноапостольного князя Владимира было связано с еще далекой, но в тоже время такой близкой для каждого православного русского древней землей Тавриды. Жития, мученичества множества православных святых переплетаются с историей Крымского полуострова.

Рассказы старожилов, предания греков - переселенцев, возвращающихся после присоединения Крыма к России в родные селения, – все это стало для первых исследователей неоценимым источником по изучению христианских древностей Южнобережья. Другим важным фактором следует назвать топонимы: Ай-Петри, Ай–Никола, Ай–Ян, Ставри–Кая, Ай–Даниль, Ай–Василь, Кильсе-Бурун и т. д., - все они свидетельствуют о христианских греческих корнях истории Таврики.

П.С. Паллас, совершивший свою поездку в 1793-1794 гг. по Крыму, рассказывая о южнобережных достопримечательностях, упоминал, об остатках греческих монастырей на вершинах г. Ай-Петри и г. Аю-Дага[3].

В окрестностях современных поселков Ореанды и Ливадии им назван услышанный от татар интересный топоним – Вагелиста (Евангелист), который относится к лесной долине со скалистым холмом, откуда можно было спуститься в широкую Ауткинскую долину с остатками древних церквей[4]. Недалеко от Вагелисты находился Папас-Чаир (поповский луг) с прекрасным источником Xagia – «святой»[5]. Где-то за Гаспрой, на вершине лесистой горы с «полугреческим именем Кутиллн суримляр», П.С. Паллас видел «следы греческой деревянной церкви»[6]. Между Массандрой и Магарычом он упоминает развалины монастыря, а что касается Алушты, путешественником сообщены интересные сведения, неизвестно откуда заимствованные, что некогда она имела своего епископа[7].

О древних храмах в Массандре и на вершине г. Чатыр-Дага сообщает Павел Ивановича Сумарокова в «Досугах крымского судьи»[8]. Храм в честь Пресвятой Богородицы - Панагия, расположенный на высоте 1527 м над уровнем моря на вершине г. Чатыр-Даг, находился на поверхности среди камней. Один раз в год в Троицын день крестным ходом греки поднимались для молебна на вершину горы[9].

Осенью 1833 – весной 1834 г.г. по поручению и на средства новороссийского генерал-губернатора М.С. Воронцова обследования горной части Крымского полуострова производил П.И. Кеппен[10]. Результаты этого исследования отражены в его капитальном труде «О древностях Южного берега и гор Таврических». Практически при описании всех южнобережных укреплений – исаров, большую часть, которых он относит к византийскому военному строительству, он дает и упоминание о существовании в них храмов: «везде где были крепостцы, под их покровительством существовали и церкви: церкви Греческие»[11]. «Греческие церкви Южного берега Крыма все были продолговаты; длина их к ширине большею частью содержалась как 5:3»[12]. Средневековые церкви, которые в свое время видел в горах П. Кеппен, были не «длиннее 18-ти и шире 9-ти аршин. Иные имели в длину даже не более шести аршин. Все они сообразно с повелением Папы Сикста II (+ в 259 г. по Р.Х.), алтарем обращены были к Востоку и развалины их легко распознать можно по полукружию более или менее обращенному к Востоку) ...»[13].

В своем исследовании П. Кеппен уделял большое внимание южнобережным топонимам, которые, хоть и косвенно, могут свидетельствовать о существовании на их месте христианских храмов или святых источников.

Во второй половине XIX в. крымские краеведы: А. Фабр, Г. Караулов, В. Кондараки, М. Сосногорова-Славич, Е.Л. Марков, объединенные Одесским обществом истории и древностей (1839), сыграли большую роль в деле изучения древностей Южного Берега Крыма. Это время популяризации исторических знаний о Крыме[14].

С 1844 года Одесское общество истории и древностей начало издавать «Записки», где публиковались наиболее ценные исследования по истории, этнографии и археологии Крыма.С середины XIX в. материалы по христианским древностям Крыма печатались в периодических изданиях Императорской Археологической Комиссии («Отчетах», «Известиях», «Материалах по археологии России») многочисленной местной периодике, первых «корпусах» и многочисленных монографиях[15].

В 1887 г. в Крыму была создана Таврическая ученая архивная комиссия (ТУАК) - краеведческая организация, которая пользовалась огромным авторитетом.

Большую роль в изучении южнобережных средневековых древностей в XIX – начале XX вв. сыграли иерархи Русской православной церкви. Описания исторических памятников, связанных с распространением христианства в Таврике, исторические очерки мы находим в работах архиепископов Гавриила (Василий Ф.Розанов) (1781-1858), Иннокентия (И.А. Борисова) (1800-1857), Гурия (Карпов) (1818-1882), Димитрия (в схиме Антоний) Абашидзе, епископа Гермогена, архимандрита Антония, протоирея Серафима (Серафимов) (?-1884), протоиерея Михаила (Родионова) (1806 – 1874) и многих др. [16]

Иерархи Таврической епархии (которая была образована в 1859 г.) - от архиепископа до настоятелей сельских церквей - являлись действительными членами Одесского общества истории и древностей, Таврической ученой архивной комиссии. Они активно сотрудничали со специалистами – историками, археологами, краеведами. На страницах «Таврических епархиальных ведомостей», которые стали издаваться с 1869 г., публиковались археологические открытия, материалы по исследованиям христианских святынь в Крыму[17]. С этого периода, можно сказать, началось развитие отечественной церковной археологии.

Первоначально историко-краеведческие исследования в среде священнослужителей развивались в основном по личной инициативе. А с середины XIX в. Святейшим Синодом законодательно вводится создание полных описаний всех епархий с описанием древних христианских памятников[18].

В 1867, 1868, 1873, 1875, 1883 гг. по районам Горного Крыма путешествует писатель, краевед В.Х. Кондараки[19]. Им был обнаружен целый ряд христианских памятников древней Таврики, опубликованный в его трудах (средневековый комплекс на Бойке, укрепление Сююрю-Кая, Дегерменкойский исар и т.д.)[20]. Описывая древние руины, он приводит любопытные, подчас противоречивые свидетельства и предания местных старожилов о развалинах Южнобережья, которые и по сей день привлекают внимания исследователей.

В 1867 г. Московское археологическое общество посылает в Крым и на Кавказ для описания христианских древностей художника Д.М. Струкова[21]. С ним связано открытие большинства известных христианских храмов Южного Берега Крыма.

«В Юрьзуфъ, близь кръпости, сохранился алтарь шириною 18 арш. Въ деревнъ Никиты, в храмъ помъщается мечеть, и остаток храма св. Георгія. Близъ Ялты остатокъ церкви св. Марины. В деревнъ Ай – Василь и окрестностяхъ найдено 5 церквей, изъ коихъ одна расчищена, в ней найдено: престолъ у стены украшенный рельефными орнаментами, жертвенникъ, съдалище и алтарная преграда с одним входом. В селеніи Аутка между 3-хъ церквей откопаны стены церкви св. Евфимія. В окрестностях подошвы горы Аи – Дагъ найдено четыре храма…» [22]

Таким образом в окрестностях современной Ялты им было исследовано 8 храмов[23]. При раскопках храма в деревне Ай – Василь (д. Васильевка в окрестностях г. Ялты), Д.М. Струковым найдена надпись 801 г., предприняты раскопки Партенитской базилики, связанной с именем св. Иоанна Исповедника (Иоанна Готфского), описаны развалины церкви у подножия горы Демерджи[24].

В своих публикациях он делится опытом полевых археологических изысканий древних церквей[25], а так же совмещает археологические исследования с изучением агиографических источников. В 1878 г. в Москве выходит его книга «Жития святых Таврических (крымских) чудотворцев», имена многих из них связаны с Южным берегом Крыма[26]. Для Церковно-Археологического музея при Киевской духовной Академии исследователем были сделаны гипсовые модели храмов Таврики, среди них и слепок храма в пещере Иограф[27].

Большинство материалов научного наследия Д. М. Струкова, связанная с изучением крымских древностей, дошла до нас в рукописном виде. Эти материалы хранятся в личном фонде археолога в РГБ ОР и фонде Археологической комиссии в ИИМК РАН РА. Большинство из них не опубликованы и среди них многочисленные зарисовки средневековых храмов Южного берега Крыма, многие из которых исчезли навсегда[28].

В 1895 г. Императорская археологическая комиссия поручает сбор материалов для составления археологической карты Крыма Ю.А. Кулаковскому. Из памятников, расположенных в прибрежной части Таврике, Ю.А. Кулаковский обследовал крепости в Оттузах, Алустон, Гурзуф, Кастель[29].

Изучение средневековых христианских древностей Таврике в начале ХХ в. связано с именем военного инженера, крупнейшего исследователя истории, археологии, нумизматики Крыма – А.Л. Бертье-Делагарда (1842-1920)[30]. Его труды, которым он посвятил большую часть своей жизни, легли в основу современных знаний о истории христианства средневекового Крыма и не устарели до настоящего времени[31].

Большую научную ценность представляет архив А.Л. Бертье – Делагарда, в котором собран значительный материал. В его «Ведомостях христианского населения, вышедшего из городов и деревень Крыма в 1778 году, и оставшихся после него старых церквей в Крыму», составленной в 1901 г. в Ялте, содержится уникальный материал по средневековым христианским храмам Южнобережья. Основанные на документах, известных литературных источниках, рассказах местных стариков – переселенцев, в них собраны все известные до этого времени средневековые церкви с их названием и местонахождением[32].

А.Л. Бертье – Делагард много делал для охраны культурного наследия Крыма, в том числе и христианских древностей. На его личные средства проводились ремонтные работы во многих древних городах и крепостях Таврике. Среди них была и древняя церковь в деревни Ай-Василь (Ялтинского уезда)[33].

Что касается археологических исследований на Южном берегу Крыма, то на протяжении первых четырех десятилетий XX в. они носили эпизодический и бессистемный характер, были слабо документированы, а вещевой материал в большинстве случаев оставался не опубликованным. Однако именно в этот период Н.И. Репниковым была составлена первая археологическая карта горной части полуострова, куда вошли и остатки известных ему средневековых могильников и храмов[34].

В 20-30 гг. XX в. широкое обследование, учет и описание археологических памятников проводят южнобережные музеи. Среди них сотрудник Алупкинского дворца-музея Н.Л. Эрнст[35], художник Ялтинского краеведческого музея Е.И. Висниовская[36]. Если результаты двух экспедиций Н.Л. Эрнста были опубликованы[37], то уникальные полевые изыскания Е.И. Висниовской еще ждут своих исследователей. Именно, ей принадлежит открытия и исследования многих христианских средневековых храмов, могильников на побережье и в горах, в окрестностях Ялты, Ореанды, Симеиза[38].

В конце 30-х гг. и вплоть до 70-х гг. XX в. в истории изучения археологических памятников происходит переход от культурно - типологического освещения к социально-историческому. Эта тенденция стала наиболее ощутима уже в послевоенное время, с середины XX в.[39]

С этим временем связана исследовательская деятельность христианских древностей на Южном берегу Крыма таких археологов, как Е.В. Веймарна, А.Л. Якобсона[40], Л.В. Фирсова[41], О.И. Домбровского[42], К. Когонашвили[43], О. А. Махневой[44], Е.А. Паршиной[45], И.А. Баранова[46].

Значительные археологические открытия в этот период были совершены при строительстве новой южнобережной дороги Ялта – Севастополь. В течение нескольких лет с 1965 по 1969 гг. по новой трассе проводились широкомасштабные исследования Южнобережного отряда ИА АН СССР под рук. О.И. Домбровского. Были открыты и исследованы новые памятники, среди них храмы в Малом Маяке на г. Ай-Тодор, в Массандре, в Ореанде, на г. Ильяс - Кая в Ласпи и т.д. Общие итоги проведенных работ были освещены в статье О.И. Домбровского «Средневековые поселения и «исары» крымского Южнобережья»[47]. Автор, анализируя фортификационные сооружения южнобережных укреплений – исаров, выделил четыре основных типа и промежуточные варианты крепостей. Среди них исследователь называет укрепленные монастыри «провинциально - византийского образца», которые появились здесь, по его мнению, в VIII - X вв.[48]

Почти все известные южнобережные средневековые христианские храмы вошли в работу геолога Л.В. Фирсова «Исары: Очерки истории средневековых крепостей Южного берега Крыма»[49]. Вслед за А.Л. Якобсоном, О.И. Домбровским, Л.В. Фирсов рассматривает средневековые в основном одноапсидные однонефные базилики ЮБК не с точки зрения сухой археологической фиксации, а с попыток реконструкций, искусствоведческого анализа.

Л.В. Фирсов провел большую работу по выделению закономерностей в ориентировке культовых построек. К сожалению, полностью данная работа не была опубликована. Она сохранилась в рукописи, как часть сводного отчета об археологических исследований на Южном Берегу Крыма с 1965 по 1969 гг.[50] Им было выделено три группы южнобережных храмов согласно их ориентировки по сторонам света. Причем исследователь приводит доказательства, что ориентировка культовых построек была не случайна. Она обусловлена с постройкой и обращением апсиды на точки восхода или захода Солнца над горизонтом в определенные дни или сезоны года, или же, на дни памяти святых, и даты, связанные с христианскими праздниками.

В 1991 г вышла в свет монография В. Л. Мыца, где им было предпринята обширная работа по составлению археологической карты укреплений Таврике X-XVвв.[51] Исследователем была разработана социально-историческая типология памятников,предложена культурно-историческая их периодизация. Среди рассмотренных вопросов хозяйственной деятельности и социальной организации населения крепостей, в разделе фортификации большое внимание автор уделил храмовым постройкам на укреплениях[52].

В 70-90 х гг. ХХ – начала XXI вв. совместно с археологами при раскопках участвуют архитекторы, реставраторы, искусствоведы. В этот период были исследованы храмы и могильники с храмами у подножия горного массива Демерджи[53], на Паликуровском холме в г. Ялте[54], на перевале Гурзуфское Седло[55], на территории Никитского Ботанического сада[56].

В советский период, во время господства атеистической идеологии на первый план вышли вопросы, связанные с социально-политическим контекстом. Храмы стали изучать, как часть единого археологического комплекса, вместе с могильником, городом, поселениями, хозяйственными постройками. Это, в значительной степени, дало возможность для уточнений датировок памятников, но умалило значение самого храма, отодвинув вопросы по изучению истории Церкви[57].

В конце XX - начале XXI вв. с падением богоборческой идеологии интерес к христианским - церковным древностям Крыма, к национальным святыням существенно возрос среди широкой общественности[58]. В последние годы наряду с новыми исследованиями, научными публикациями появилось множество репринтных изданий и новых путеводителей по святым местам Южнобережья, электронных сайтов, где упоминаются христианские древности. Все это способствует возрождению в нашем Отечестве традиции в изучении древностей Православной Церкви.

Однако с распадом СССР фактически прекратилось государственное финансирование археологических исследований. Бесконтрольное строительство на Южном Берегу Крыма наносит урон, как известным, поставленным на государственный учет памятникам, так и объектам, полностью канувшим в небытие, о которых археологи узнали уже после полного их уничтожения.

В конце ХХ - начале XXI веков алуштинскими археологами И..Б. Тесленко и А.В. Лысенко ведутся археологические исследования в окрестностях Алушты и Ялты. Ими были составлены археологические карты христианских древностей г. Аю-Даг, поселка Малый Маяк[59], исследован двухапсидный храм в Семидворье[60]

В 2011-2013 гг. были проведены археологические исследования уникального, единственного на южных склонах Главной гряды христианского пещерного комплекса хребта Иограф над Ялтой[61], описанного в конце XIX – начале ХХ вв. Д.М. Струковым и Е.И. Висниовской[62]. В 2011 г. поднят из забвения еще один храм, расположенный на вершине г. Ай-Петри – визитной карточки Южного Берега Крыма[63]. Однако, толпы туристов, не зная по чему они ходят с каждым днем разрушают «культурный слой».

В 2017 г. экспедицией Института археологии РАН под рук. д.и.н. А.В. Мастыковой был заново вскрыт «храм в храме», исследованный в 1951 г. А.Л. Якобсоном на территории лагеря «Лазурного» в МДЦ «Артек»[64]. Его возрождение связано с консервацией и музеефикации объекта.

На данный момент из 120 храмов мы располагаем незначительным числом средневековых христианских храмов, которые можно посмотреть, в частности на г. Аю-Даг. В большинстве своем исследованные и изученные археологами они были заново закопаны. А те, что остались не законсервированы под слоем земли, в течении времени разрушаются. Так храм XIII-XV вв. с плитовым могильником, исследованный в 1967 г. Южнобережным отрядом ИА АН Украины, группой под рук. Е.А. Паршиной в развилке Верхнего и Нижнего шоссе Ялта-Алупка в Верхней Ореанде[65], сейчас разобран по камню, хотя еще несколько лет назад его контуры с развалинами стен на высоту более 0,50 м, можно было увидеть. От архитектуры храма в Верхней Массандре обследованном в 1967 г.[66] практически ничего не осталось, за исключением нескольких видимых камней на поверхности и туфовых блоков с уникальной фресковой росписью XII – XIII вв., хранящихся в Ялтинском историко-литературном музее[67].

На сегодняшний день назрела необходимость не только в восстановлении исторической и культурной памяти, но и в превращении древних христианских святынь в объекты показа доступных широкому кругу. Только исходя из великого прошлого нашей истории, мы можем адекватно и трезво не только смотреть, но выстраивать свое будущее. Несомненно, историческое наследие Южного Берега Крыма, археологические реалии должны стать не только доступны нашим современникам, но преломится в культуре и нашей повседневной жизни.

Наталия Петровна Турова, Младший научный сотрудник отдела средневековой археологии ФГБУН «Института археологии Крыма РАН»

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