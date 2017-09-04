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Детали
Реализуется сценарий глобальной дестабилизации Русской Православной Церкви и России
|01.09.2017 13:18:37
Кирилл Александрович Фролов
Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.
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Совершенно очевидно, что нападение на офис кощунственного режиссера Учителя - это провокация против православного большинства России, против православных патриотов- противников русофобской "киношки", попытка подвести православных патриотов под экстремизм, лишить Президента Владимира Путина и Патриарха Кирилла поддержки. Чтобы лишить Путина поддержки Церкви, развернута эшелонированная многоходовка против Патриарха Кирилла и Патриаршества, сильной Церкви и сильной России. Первый этап "Матильда". Сейчас, чтобы ее "спасти" и дискредитировать ее противников, организована провокация с нападением на офис Учителя. Если провокация удастся и пойдет "триумфальное шествие"" Матильды" станет затравкой кампании русофобии, всех ее противников запишут в "экстремисты", начнется кампания по деканонизации св.Царственных страстотерпцев. Святейший Патриарх Кирилл, безусловно, будет против и уже начались информационные вбросы по поводу его "преемников". Записанные в его "преемники" должны и ,думаю, прекрасно понимают, что цель кампании - не только низложение самого Патриарха Кирилла, но и разгром Московского и всея Руси Патриархата , отделение Малороссийской Церкви от Русской, расчленение Русской Православной Церкви на конкурирующие "юрисдикции" в самой России (с этой пытаются использовать и Рогожских старообрядцев в качестве "второй поместной церкви" РФ). Разгром Московского Патриаршества (с этой целью муссируется идея переноса столицы из Москвы) будет необратимым ударом по суверенитету России).
С целью срыва компрадорских планов Ассоциация православных экспертов призывает
1) 2 сентября прийти в Коломенское ,к Державной иконе Божией Матери, встретить настоящий православный Новый церковный год на празднике "Православие и спорт" и это будет законная и правовая манифестация против "Матильды", за Патриарха Кирилла и Президента Владимира Путина,за сильную Патриаршую Церковь и сильную, великую, воссоединенную Россию, за Москву-столицу -"Третий Рим", за восстановление действующих Чудова и Вознесенского монастырей в Кремле!
2) 12 сентября в день святого благоверного князя Александра Невского, который по благословению своего духовника митрополита Киевского, Галицкого и всея России Кирилла порвал с отступническим Западом и повернул Россию на Восток ,в "Евразийский православный союз".
В этот день в Санкт - Петербурге состоится общенациональный Крестный Ход, где мы выступим за Патриарха Кирилла и Президента Путина, за возвращение Церкви Исаакиевского, Спаса на Крови, Петропавловского Соборов, Соборов Московского Кремля, восстановление Чудова и Вознесенского монастырей, за сильную Патриаршую Церковь-фундамент сильной, воссоединенной, Великой, Малой и Белой России!
Всем быть!
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.