В Минске почтили память Богдана Хмельницкого

31.08.2017 17:31:35

В конце августа представители белорусской общественности приняли участие в культурно-просветительском вечере «Малороссия в веках. Памяти Богдана Хмельницкого», посвященном 360-летию памяти легендарного политического деятеля и полководца Зиновия Богдана Михайловича Хмельницкого. Мероприятие проходило в Российском центре науки и культуры в Минске, организатором которого выступило Белорусское общественное объединение «Русь».

Выступавшие на вечере историки, политологи и общественные деятели особое внимание уделяли важности сохранения памяти выдающегося военного и государственного деятеля Русского мира и гетмана Малороссии Богдана Хмельницкого в свете происходящих на Украине трагических событий. Будучи по происхождению русским православным шляхтичем Зиновий Богдан Хмельницкий прошел непростой и тернистый жизненный путь от реестрового казака польской короны до гетмана Войска Запорожского и вождя народно-освободительной войны южной и западной Руси против польского владычества.

Богдан Хмельницкий с юных лет отличался твердостью характера, интересом к наукам и верностью православной вере. Первичное образование будущий гетман получил в киевской братской школе, затем окончил иезуитский коллегиум во Львове, во время учебы в котором проявился его непреклонный характер. Получая образование в иезуитском учебном заведении, юный Хмельницкий, несмотря на все ухищрения иезуитов, остался верен православной вере отцов и русскому самосознанию. Позже он вспоминал, что иезуиты не смогли добраться до самых недр его души и ему не стоило труда вытеснить из себя иезуитские проповеди и остаться верным родной вере.

Богдан Хмельницкий был опытным воином и искусным полководцем, ему пришлось участвовать во многих сражениях с турками и татарами, а также в войне Франции с Испанией на стороне французского короля, но главным делом его жизни была защита православной веры и освобождение Руси от польского владычества.

Вот как определял свой жизненный путь, обращаясь в 1649 году в Киеве к королевским послам, уже гетман Войска Запорожского Богдан Хмельницкий:

«Правда есть, что я маленький незначительный человек, но это Бог мне дал, что ныне я единовладец и самодержец русский. Выбью из лядской неволи весь русский народ, а что раньше я воевал за свой вред и неправду, то отныне я буду воевать за нашу веру православную. Отрекитесь от ляхов и с казаками оставайтесь, потому что Лядская земля сгинет, а Русь будет господствовать».

Освободительная война под началом Богдана Хмельницкого с могущественной в то время Речью Посполитой была очень трудной, были славные победы и тяжелые неудачи. В 1650 году польские король и магнаты объявили восставшей Руси тотальную войну на истребление до тех пор «пока «вся земля не покраснеет от казацкой крови».

Особенно тяжелое положение сложилось после поражения казацкого войска из-за предательства крымских татар под Берестечком. На Малую Русь обрушилась польско-шляхетская карательная «навала». В ответ на малорусских землях началась жестокая партизанская война против польских оккупантов. Русские мещане и крестьяне жгли собственные дома, уничтожали припасы, портили дороги, чтобы сделать невозможным дальнейшее движение польско-шляхетских войск вглубь Малой Руси.

Поражение русских повстанческих войск в Берестецкой битве было последней каплей, переполнившей чашу взаимной ненависти и сделавшей невозможным совместное нахождение Польши и Казацкой Руси под одной государственной крышей. Вот, что писал о тех событиях один из участников карательного похода польско-литовских войск: «Мы окружены врагом со всех сторон -- спереди, с боков и сзади. Русские разрушают за нами мосты и переправы и угрожают нам: „Если бы вы и захотели убежать, то не получится“».

Помимо карательных походов польско-литовских шляхетских войск, на Малую Русь обрушилась эпидемия чумы. В 1650 году, как писал очевидец, от Днестра до Днепра «люди падают, лежат как дрова». К этим бедам добавилось нашествие крымских и ногайских татар, которые выступили на стороне польской короны. Все это привело к большим людским потерям на Малой Руси, включая огромный исход населения в православное русское Московское царство.

Гетман Богдан Хмельницкий понимал, что Малая Русь в одиночестве и без помощи единокровной и единоверной России погибнет и обратился к царю Алексею Михайловичу с просьбой взять под свою руку Войско Запорожское и воссоединить все русские земли. Земский собор и царь Алексей Михайлович долго обсуждали прошение Хмельницкого, даже пытались примирить на более-менее приемлемых условиях малороссийских повстанцев с поляками.

Однако после того как польско-шляхетские войска совместно с татарами стали опустошать малороссийские земли, а Богдан Хмельницкий вновь обратился с прошением о взятии под руку русского царя, осенью 1653 года Земский собор принял утвердительное решение о воссоединении Малороссии с Великороссией. А в январе 1654 года состоялась Переяславская рада, на которой народ единодушно выразил мнение: «Волим под царя московского, православного!».

Богдан Хмельницкий умер в августе 1657 года. Похоронен в селе Суботове Киевской губернии, в построенной им самим каменной церкви. Церковь существует до настоящего времени.

Еще совсем недавно имя Богдана Хмельницкого вызывало сугубо исторический интерес, но события обернулись таким образом, что на Украине вновь, как и несколько столетий назад господствует «лядская» власть. И как когда-то Запорожская Сечь была вольной Казацкой Русью, так в нынешние времена знамя русской свободы на Украине держат республики Донбасса.

В середине XVII века русский народ Украины под началом великого гетмана Богдана Хмельницкого сбросил ярмо «лядского» владычества и обрел единство с Великой Россией. И недалек тот час, когда знамя Богдана Хмельницкого (а именно о нем говорил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, провозглашая государство Малороссия) вернется на Малую Русь и принесет свободу и достоинство малороссийскому/украинскому народу.

Николай Сергеев

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.