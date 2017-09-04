Вечер с Владимиром Соловьевым от 29.08.17

Игорь Сергеевич Шишкин Заместитель директора Института стран СНГ

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Заместитель директора Института стран СНГ

Заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым". Тема передачи "Суд над коммунизмом"

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