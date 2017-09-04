"Украина: между Европой и войной"

Игорь Сергеевич Шишкин Заместитель директора Института стран СНГ

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Заместитель директора Института стран СНГ

На Донбассе действует режим прекращения огня. При этом Киев рассчитывает на поставки вооружения из Соединённых Штатов. К чему стремится Украина - к миру или к войне? Готовы ли американцы и Европа до бесконечности спасать Украину?



Заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в программе "Право голоса"





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